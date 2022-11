Testigo: a Cristina la quisieron matar "por plata"

"Apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño", sostuvo el testigo, del que sólo trascendió su apellido, Español.

Español ratificó lo publicado en un posteo de Facebook: "Sigo pensando igual, yo siempre sostuve que fue por plata, de todas las versiones que circularon".

“Nando”, como se refiere le testigo a Sabag Montiel, "no tiene empatía por la gente que tiene alrededor".

En aquel posteo, publicado un día después del intento de magnicidio, y por el que fue citado a declarar ante la Justicia, Español había escrito que “los que lo conocimos bien al vago tenemos re claro que lo hizo por guita le gustaba la plata cómoda, que le lleguen las cosas de arriba y moverse lo mínimo por conseguirlas".

Consultado sobre si creía que Sabag Montiel era alguien capaz de matar por dinero o para recuperar algo que le habían robado, Español respondió que “en cualquiera de las dos sí. Si era alguien que le debía no le importara recibir menos dinero con tal de darle su merecido a esta persona. Respecto del ofrecimiento si lo hiciera, eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, no que quería ser un héroe ni nada".

"No lo escuché decir literalmente que mataría a alguien por dinero, pero yo lo deduje así por su forma de manejarse con los demás. De alguna forma siempre estaba relacionado con el dinero. La gente que le hizo perder dinero o le debía. Por temas familiares nunca lo vi muy preocupado, por amistades tampoco, ahora cuando le tocabas algo", completó.

A la pregunta de Sabag Montiel era partidario de alguna ideología en particular, Español respondió de forma terminante: “No, la verdad que no. Por eso vuelvo a decir que apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño".