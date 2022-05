Tensión con los choferes de colectivo: pelea por los subsidios y el pedido de los trabajadores

Que San Juan y el interior del país reciben menos dinero en concepto de subsidios nacionales no es una novedad, pero a este ajuste que afecta históricamente a las provincias se le suma que la Nación le envió una partida extra al AMBA para que los empresarios le paguen el incremento paritario que consiguieron los choferes de colectivo. Fue esta gota la que rebasó el vaso en el medio de una disputa por un reparto casi unitario de los fondos destinados al transporte público de pasajeros.

El paro de 72 horas cuyo inicio estaba previsto para el 10 de mayo a las 00 fue levantado luego de una reunión virtual en la cual el sindicato de los choferes optó por acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. De igual modo, en el comunicado oficial desde el gremio dejan muy en claro que irán por la igualación de salarios en todo el país.

paro colectivos.jpg UTA ratificó el paro en San Juan y no irá a la conciliación con el Gobierno

Los empresarios sanjuaninos del sector destacan el accionar de la Provincia para evitar que la tarifa crezca al nivel de otros territorios –en Neuquén cuesta $61.20 contra $39,80 que vale en San Juan-, porque según dicen es imposible que desde el gobierno local se hagan cargo de amortizar la tarifa y los incrementos salariales acordados por los choferes.

“Estas compensaciones no llegaron desde Nación para todas las provincias, San Juan quedó fuera, solo recibió AMBA. La Provincia no puede compensar todos lo que no llega de Nación”, apuntó Ricardo Salvá y tildó al reparto de recursos de “discriminatorio”.

El sistema de transporte se alimenta de compensaciones tarifarias, de compensaciones para el mantenimiento de las unidades y de compensaciones para hacerle frente a los incrementos salariales. Los datos indican que mientras un colectivo en San Juan recibe de subsidios nacionales $220.000, un colectivo en Capital recibe $1.200.000.

El salario de los choferes del AMBA y del resto del país siempre fue igual pero ahora sufrió la primera diferenciación. La razón fue esta partida extra que se le adjudicó al AMBA. La UTA abrió el paraguas y decidió aplicar medidas de fuerza en el Interior. No en todas las provincias se adhirieron, pero San Juan fue una de ellas. Ahora solo resta el nuevo capítulo por los subsidios, que será durante la conciliación.