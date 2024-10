¿Sortearán casas del IPV en la Fiesta Nacional del Sol?

Se hizo costumbre en la Fiesta Nacional del Sol el sorteo de casas en el stand del I nstituto Provincial de la Vivienda ( IPV ). Se hizo en las últimas tres ediciones del festejo mayor de los sanjuaninos. Este año no se hará , según confirmó la titular del organismo, Elina Peralta .

La funcionaria informó que no tienen previsto el tradicional sorteo de viviendas durante las tres noches del megaevento en el Estadio del Bicentenario y del Velódromo y también comentó, en diálogo con Radio Sarmiento, que no habrá stand del IPV especial sino un stand general del Ministerio de Infraestructura, el cual podrán visitar los sanjuaninos para conocer diferentes operatorias en marcha.

Según informaron desde el IPV, en San Juan hay 90.000 familias anotadas esperando un techo propio.

El sorteo de viviendas del IPV se instrumentó como uno de los eventos más convocantes dentro de la FNS. En 2023 se dispusieron para esto cinco casas, una por noche. Se trataba de la adjudicación de un techo, siempre que los ganadores cumplieran con los requisitos. Las condiciones para participar eran estar inscripto en el Instituto Provincial de la Vivienda y llenar un cupón con datos reales del grupo familiar. Las casas que solían sortearse eran para ser entregadas en barrios en construcción que se encontraban en las cercanías del domicilio de los ganadores. Así fue la metodología que se siguió en el 2019 y en el 2020 y se repitió en 2023. Por noche solían anotarse hasta 10.000 personas.

Esta modalidad no aplica este año debido a que el formato de la FNS 2024 busca darle menos protagonismo al sector estatal y darle más espacio al sector privado, así también está en marcha un plan provincial para mantener con fondos propios los barrios en construcción pero el contexto socio económico no es el mismo que en años anteriores, sobre todo porque la gestión orreguista no cuenta con apoyo nacional para la construcción de soluciones habitacionales, debido a la "motosierra" de Javier Milei en la obra pública.