El IPV confirmó que prepara un sorteo de casas que, aunque fueron adjudicadas, siguen vacías

El IPV analiza sortear nuevamente las viviendas que ya fueron adjudicadas y no fueron ocupadas como corresponde.

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan confirmaron que están estudiando qué casas hay deshabitadas en los barrios de diferentes departamentos, con la meta de revocar las adjudicaciones para aquellos que no las ocupan como corresponde y tener un cupo disponible para sortear nuevamente. No se sabe cuántas son ni cuándo se podrá disponer de ellas pero representan una fuerte señal del Gobierno Provincial de que se pone firme en el control del debido uso de estos techos, que son tan necesarios para muchas familias que todavía no acceden al sueño de la vivienda propia.