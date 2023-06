Sergio Vallejos, en Off the record: el quiebre con Milei y el OK a las dobles candidaturas

El miércoles, el candidato a gobernador de San Juan por el sublema Evolución Liberal, Sergio Vallejos, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y reveló cómo se apartó del espacio de Javier Milei en la provincia. También se mostró a favor de las dobles candidaturas.

Streaming de Tiempo Marcelo Orrego, picante en Off the record: "San Juan está estancado desde hace tiempo"

En ese sentido, agregó: "Los que dan mensajes políticos deberían mantener una línea que refleje un mensaje claro".

Acto seguido, reveló cómo fue el quiebre con La Libertad Avanza en San Juan. "Somos liberales, no anarcos liberales. El quiebre fue cuando vino a San Juan y propuso que la educación no debía ser obligatoria", comentó.

Palito para la Cruzada: "Siempre se está yendo". Eran liberales hasta ayer. Hay que enviar mensajes claros en una situación terminal de la economía sanjuanina. Los que dan mensajes políticos deberían mantener una línea que refleje un mensaje claro. "Es una obligación de cada uno de nosotros prepararnos porque si no nos trasformamos en una carga. Después golpean la puerta porque necesitan un plan. Otra carga para el que trabaja", ahondó al respecto.

También se negaron a la estrategia del "peluca". "A Milei no le aceptamos la imposición de Kikuchi de venir a San Juan y hacer él el armado. Sus candidatos son liberales de última hora, oportunistas, no nos sentíamos cómodos. No eran liberales auténticos", contó.

Por eso recaló en Juntos por el Cambio. "Hubo una conversación con Marcelo Orrego. Así surgió Unidos por San Juan, un nombre digerible para todos. Somos parte de Juntos por el Cambio y la persona que más se acerca a nosotros es Patricia Bullrich".

¿Por qué Bullrich y no Larreta? "Larreta es la socialdemocracia y nosotros la combatimos. Muchos de los males de este país tienen que ver con la tibieza, el diálogo, conversando. Me están cortando la ruta y hay que hablar, cuando en realidad tiene que venir la Policía y sacarlos", graficó el liberal.

En tanto, dijo que a San Juan "le hace falta pragmatismo en el sistema productivo. San Juan giró hacia una socialdemocracia con una fuerte presencia del Estado. Hay chicos que cuando salen de la secundaria dicen que quieren un puesto en el Gobierno. Un chico debería decir que está preparando su proyecto de vida, que es un emprendedor".

Finalmente, opinó sobre la candidatura justicialista de Rubén Uñac. "Tuvo un discurso patético. No podemos creer que alguien que pretende ser gobernador se exprese de esa manera. Representa la perpetuidad del proyecto Gioja-Uñac. Es un títere, un delfín de Uñac", sostuvo.

Y defendió las dobles candidaturas. "Estamos definitivamente a favor. Sobre todo nosotros que somos fuerzas de apoyo de un frente. Estas reglas del juego las puso el actual gobernador. Son las reglas. Ellos ponen la música, nosotros bailamos".