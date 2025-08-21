jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gremio picante

SEC: Mirna Moral se quedó sin oponente y liderará por 4 años más a los mercantiles sanjuaninos

La lista que encabeza la actual secretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan es la única que quedó en pie en las elecciones gremiales del 3 de octubre que se harán igual. José Luis Gremoliche la seguirá secundando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Mirna Moral quedó ratificada como líder del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, luego de que se bajara el único oponente que se presentó para disputarle el trono gremial. Así, la sindicalista estará por cuatro años más al frente de los mercantiles sanjuaninos, acompañada por José Luis Gremoliche como secretario Adjunto que también renovará mandato.

Lee además
quien es jorge sosa, el hombre del comercio sanjuanino que busca terminar con legado moral en el sec
Elecciones gremiales

Quién es Jorge Sosa, el hombre del comercio sanjuanino que busca terminar con "Legado Moral" en el SEC
mirna moral buscara renovar mandato en el sec y por ahora son dos los candidatos que disputaran la conduccion gremial
Candidatura confirmada

Mirna Moral buscará renovar mandato en el SEC y por ahora son dos los candidatos que disputarán la conducción gremial

En la previa a las elecciones, previstas para el 3 de octubre y que se realizarán igual pese a haber una sola lista, había asomado como adversario político Jorge Sosa, exsubsecretario Gremial, pero su lista no prosperó porque no cumplió con los requisitos, según informaron fuentes gremiales.

Esta situación ratifica a Moral como una dirigente fuerte dentro del gremialismo local. El SEC presenta un escenario atípico ya que en las renovaciones de autoridades solía ser un espacio de fuertes competencias. Desde 2008, épocas de Raúl Ávila, que no se registraba una elección sin oposición.

Moral asumió en 2017 tras el fallecimiento de Ávila y luego de extenderse su mandato por la pandemia, ganó las elecciones en 2021, teniendo como oponente a Cecilia Ávila, hija del histórico dirigente.
image

Moral: "en la conducción tendremos un 38% más de mujeres"

En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, Moral ratificó que "no se presentó nadie el día 8 de agosto que era el día que se vencía la presentación de las listas por lo que podemos decir que somos la única lista que se ha presentado con todo lo que nos exige la ley e inclusive nuestro estatuto en las elecciones".

Aclaró que "las elecciones se llevan a cabo normalmente así que convocamos a las personas, necesitamos que de todas maneras vengan a votar porque es el apoyo al trabajo que venimos realizando como sindicato. El día que se va a llevar a cabo la elección es el 3 de octubre de 8 a 20 horas y ese día los convocamos".

Además, dijo que "la verdad que es una nueva experiencia que tengo acá en el Sindicato de Empleado Comercial San Juan no tener lista opositora. Somos lista única. No se presentó a nadie, así que por eso hemos quedado como lista única. Esta lista única tiene la característica de que no incorporamos a nadie de los posibles candidatos de la lista opositora. Seguimos manteniendo el mismo criterio de incorporar las personas que son necesarias para el sindicato. Las personas que ya tenemos cierta capacidad, que tenemos conocimiento, que hemos ido reflejando en este último tiempo".

Por otro lado, Moral valoró que "honestidad, capacidad de trabajo, el don de gente, que significa no olvidarnos de dónde venimos y ser honestas. Eso es lo que para mí es el mayor logro. Para los componentes de esta actual conducción es el mayor logro. Así que nada más que agradecimiento, porque si no se pudo conformar la otra lista es porque están conformes con lo que vamos haciendo. Sabemos que nos falta mucho, porque son mucho más de mil empresas, lo que significa cada una un potencial inconveniente. Pero tratamos de estar presentes en todo de diferentes maneras, porque por ahí los empleados de comercio nos necesitan de diferentes maneras".

A pesar de que hay una sola lista, las elecciones se llevan a cabo porque así está decidido estatutariamente. "¿Por qué pedimos que nos acompañen las personas? Porque es el reflejo del apoyo a la lista conductora actual más la lista que se va a dar una modificación a partir del 29 de diciembre asumimos. Tenemos un porcentaje mayor de mujeres, supera el 38%. Hemos reemplazado, empezamos con el reemplazo generacional. No es fácil aprender el trabajo que se hace en el sindicato, entonces estamos incorporando personas más jóvenes porque necesitan un tiempo de experiencia para poder lograr lo que el sindicato necesita, lo que el empleado de comercio necesita en la calle. Así que estamos en esos cambios y estamos realmente tranquilos", analizó.

Además, agradeció a su adjunto José Luis Gremoliche, "como a cada miembro de la Comisión Directiva actual más los empleados del SEC, nuestros anexos OSECAC, AMECOM, POLICONSULTORIOS que en conjunto vamos solucionando los diferentes problemas del empleado de comercio".

Y concluyó: "seguimos saliendo a la calle por esto de las paritarias, haciendo invitaciones por el Día del Niño, el trabajo que habitualmente realizamos audiencia, hoy día en este momento en capacitación, una capacitación que realiza la Subsecretaría de Trabajo, de 'Adicciones en el ambiente laboral'. Eso nunca nos falta porque es la manera que vamos creciendo no solamente como personas sino como institución".

Seguí leyendo

Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Javier Milei: "Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina"

El Gobierno desplazó al jefe de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios en los que se habla de coimas

"Romper con la política tradicional": la propuesta de Abel Chiconi y el desafío de LLA en San Juan

Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan

El Senado buscará este jueves convertir en ley el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Diputada peronista tuvo un duro cruce con Gerardo Milman: "Asesino...

Alto jefe militar de EEUU vino nuevamente a Argentina e hizo una advertencia: "China...

Diputados sostuvo el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno desplazo al jefe de la agencia de discapacidad tras la difusion de audios en los que se habla de coimas
Oficial

El Gobierno desplazó al jefe de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios en los que se habla de coimas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Te Puede Interesar

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tal como sucedió el año pasado, el festejo central del Día del Estudiante se vivirá en el Parque de Mayo y sin la presencia de artistas nacionales.
Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría
Justicia de Menores

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría

La banda de los roba ruedas quedaron presos e investigados de diferentes delitos
Justicia

La banda de los "roba ruedas" quedaron presos e investigados de diferentes delitos