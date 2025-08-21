SEC: Mirna Moral se quedó sin oponente y liderará por 4 años más a los mercantiles sanjuaninos

Mirna Moral quedó ratificada como líder del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan , luego de que se bajara el único oponente que se presentó para disputarle el trono gremial. Así, la sindicalista estará por cuatro años más al frente de los mercantiles sanjuaninos, acompañada por José Luis Gremoliche como secretario Adjunto que también renovará mandato.

En la previa a las elecciones, previstas para el 3 de octubre y que se realizarán igual pese a haber una sola lista, había asomado como adversario político Jorge Sosa, exsubsecretario Gremial, pero su lista no prosperó porque no cumplió con los requisitos, según informaron fuentes gremiales.

Esta situación ratifica a Moral como una dirigente fuerte dentro del gremialismo local. El SEC presenta un escenario atípico ya que en las renovaciones de autoridades solía ser un espacio de fuertes competencias. Desde 2008, épocas de Raúl Ávila, que no se registraba una elección sin oposición.

Moral asumió en 2017 tras el fallecimiento de Ávila y luego de extenderse su mandato por la pandemia, ganó las elecciones en 2021, teniendo como oponente a Cecilia Ávila, hija del histórico dirigente.

image

Moral: "en la conducción tendremos un 38% más de mujeres"

En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, Moral ratificó que "no se presentó nadie el día 8 de agosto que era el día que se vencía la presentación de las listas por lo que podemos decir que somos la única lista que se ha presentado con todo lo que nos exige la ley e inclusive nuestro estatuto en las elecciones".

Aclaró que "las elecciones se llevan a cabo normalmente así que convocamos a las personas, necesitamos que de todas maneras vengan a votar porque es el apoyo al trabajo que venimos realizando como sindicato. El día que se va a llevar a cabo la elección es el 3 de octubre de 8 a 20 horas y ese día los convocamos".

Además, dijo que "la verdad que es una nueva experiencia que tengo acá en el Sindicato de Empleado Comercial San Juan no tener lista opositora. Somos lista única. No se presentó a nadie, así que por eso hemos quedado como lista única. Esta lista única tiene la característica de que no incorporamos a nadie de los posibles candidatos de la lista opositora. Seguimos manteniendo el mismo criterio de incorporar las personas que son necesarias para el sindicato. Las personas que ya tenemos cierta capacidad, que tenemos conocimiento, que hemos ido reflejando en este último tiempo".

Por otro lado, Moral valoró que "honestidad, capacidad de trabajo, el don de gente, que significa no olvidarnos de dónde venimos y ser honestas. Eso es lo que para mí es el mayor logro. Para los componentes de esta actual conducción es el mayor logro. Así que nada más que agradecimiento, porque si no se pudo conformar la otra lista es porque están conformes con lo que vamos haciendo. Sabemos que nos falta mucho, porque son mucho más de mil empresas, lo que significa cada una un potencial inconveniente. Pero tratamos de estar presentes en todo de diferentes maneras, porque por ahí los empleados de comercio nos necesitan de diferentes maneras".

A pesar de que hay una sola lista, las elecciones se llevan a cabo porque así está decidido estatutariamente. "¿Por qué pedimos que nos acompañen las personas? Porque es el reflejo del apoyo a la lista conductora actual más la lista que se va a dar una modificación a partir del 29 de diciembre asumimos. Tenemos un porcentaje mayor de mujeres, supera el 38%. Hemos reemplazado, empezamos con el reemplazo generacional. No es fácil aprender el trabajo que se hace en el sindicato, entonces estamos incorporando personas más jóvenes porque necesitan un tiempo de experiencia para poder lograr lo que el sindicato necesita, lo que el empleado de comercio necesita en la calle. Así que estamos en esos cambios y estamos realmente tranquilos", analizó.

Además, agradeció a su adjunto José Luis Gremoliche, "como a cada miembro de la Comisión Directiva actual más los empleados del SEC, nuestros anexos OSECAC, AMECOM, POLICONSULTORIOS que en conjunto vamos solucionando los diferentes problemas del empleado de comercio".

Y concluyó: "seguimos saliendo a la calle por esto de las paritarias, haciendo invitaciones por el Día del Niño, el trabajo que habitualmente realizamos audiencia, hoy día en este momento en capacitación, una capacitación que realiza la Subsecretaría de Trabajo, de 'Adicciones en el ambiente laboral'. Eso nunca nos falta porque es la manera que vamos creciendo no solamente como personas sino como institución".