¡Se pudrió todo! Carrió dijo que Bullrich le mandó a la Policía Federal a espiarla

Cuando parecía que el fuego cruzado dentro de Juntos por el Cambio se había disipado, Elisa Carrió volvió a encender las llamas y afirmó que "durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí refuerzo de la Federal . Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme ".

En diálogo con Radio Mitre, la líder de la Coalición Cívica expresó: " Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro, ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro, porque en realidad me estaban espiando. Había asaltos alrededor de mi casa en forma permanente ".

Las declaraciones de Carrió ocurren justo después del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio donde ella no participó (Macri tampoco). La titular de CC había encendido la interna dentro de la coalición opositora mayoritaria del país semanas atrás cuando sostuvo que "el año que viene, Juntos por el Cambio tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios".

Luego de sus declaraciones, varios referentes de Juntos por el Cambio salieron a contestarle como Horacio Rodríguez Larreta y la misma Patricia Bullirch.

“La verdad que no me consta que haya tenido la custodia de la Policía Federal, ya que siempre tuvo la custodia de la Policía de la Ciudad”, dijo la ex ministra de Seguridad, intentando bajarle el tono a lo que es un verdadero escándalo.

“Habrá sido con alguien de la Federal o del Ministerio, ya que conmigo nunca tuvo ese diálogo”, agregó.