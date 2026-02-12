San Juan reabre la paritaria docente y busca cerrar un acuerdo antes del inicio de clases

Con el calendario escolar en cuenta regresiva, el Gobierno de San Juan volvió este jueves 12 de febrero a la mesa de negociación con los gremios docentes para intentar encaminar el acuerdo salarial 2026. La reunión marca el puntapié inicial de la paritaria del año y es considerada clave para dar certezas antes del arranque de clases.

Del encuentro participan representantes del Ejecutivo provincial y de los sindicatos UDAP, UDA y AMET, en una instancia que busca avanzar hacia una propuesta que ordene los ingresos del sector y evite tensiones en la previa del inicio del ciclo lectivo.

La mesa está encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También forman parte funcionarios de ambas áreas y equipos técnicos encargados de evaluar el impacto presupuestario de los posibles incrementos salariales.

Del lado gremial, los sindicatos asisten con sus secretarios generales y asesores, atentos a la presentación de una oferta formal por parte del Ejecutivo. La intención es que cualquier propuesta pueda ser posteriormente debatida en asambleas y sometida a consideración de las bases.

La negociación se da en un contexto donde la previsibilidad salarial es uno de los reclamos centrales del sector educativo. Por eso, la expectativa está puesta en que la reunión permita acercar posiciones y allanar el camino hacia un entendimiento que garantice el normal inicio de las clases en la provincia.