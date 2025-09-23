martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

Ignacio Cichello visitó la provincia y aseguró que su cercanía con Chile la convierte en un corredor estratégico para el crimen organizado. También destacó los avances en decomisos, detenciones y reducción de homicidios vinculados al narcotráfico en el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ignacio cichello

San Juan quedó en el centro de la escena nacional del narcotráfico. Así lo planteó Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, durante su visita a la provincia. El funcionario encabezó una reunión con las cinco fuerzas federales, tres provinciales y la Aduana para evaluar el mapa actual del delito y coordinar acciones conjuntas, según publicó el diario El Nuevo Mundo.

Lee además
orrego confirmo que el gobierno nacional abono una parte de los fondos para la ruta 40 sur
Obra clave

Orrego confirmó que el Gobierno nacional abonó una parte de los fondos para la Ruta 40 Sur
la particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de villa tacu a punta negra
Mirá el motivo

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

“Argentina ya no es solo un país de consumo, también se volvió de tránsito, y San Juan no está al margen. Por su ubicación, es observada de cerca: hay que controlar sobre todo las rutas”, señaló Cichello.

Según el funcionario, la marihuana sigue siendo la droga más usada en el país y entra principalmente desde Paraguay, a través de Misiones y Corrientes. Pero en el caso de Cuyo, la dinámica es distinta: la provincia funciona como paso de cocaína hacia el mercado asiático y, en sentido contrario, recibe drogas sintéticas como el éxtasis desde Chile.

A pesar del diagnóstico, Cichello puso en valor lo hecho en los últimos años. “Tuvimos un éxito contundente: logramos reducir un 60% los homicidios relacionados al narcotráfico y registramos uno de los mayores decomisos de cocaína y drogas sintéticas de la historia. También alcanzamos el tercer número más alto de detenidos y operativos federales. Todo esto nos permite hacer de la Argentina un país cada vez más hostil para el crimen organizado”, aseguró.

Temas
Seguí leyendo

Diputados del peronismo advirtieron que la nueva deuda debe ser aprobada por el Congreso

El éxodo de concejales bloquistas al orreguismo: se suma Caucete y 25 de Mayo a Valle Fértil

Mauricio Macri reapareció para apoyar al gobierno de Javier Milei: "A disposición"

No hay más tiempo: cuándo se conocerá la terna para Fiscal General

Cómo ayudaría Donald Trump a Javier Milei, según The Wall Street Journal

Expectativa en San Juan por el proyecto de reforma del ENARD

Consumo: caen las ventas en supermercados y mayoristas

El Banco Mundial también enviará fondos a la Argenitna

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la reunion con trump, un medio nacional aseguro que milei dara de baja el radiotelescopio chino de calingasta
Impacto local

Tras la reunión con Trump, un medio nacional aseguró que Milei dará de baja el Radiotelescopio chino de Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Imagen ilustrativa
Presunto fraude

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan
Análisis

Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra
Mirá el motivo

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional
Declaraciones

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel
Control de acusación

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel