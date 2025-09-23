San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

San Juan quedó en el centro de la escena nacional del narcotráfico. Así lo planteó Ignacio Cichello , subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, durante su visita a la provincia. El funcionario encabezó una reunión con las cinco fuerzas federales, tres provinciales y la Aduana para evaluar el mapa actual del delito y coordinar acciones conjuntas, según publicó el diario El Nuevo Mundo.

“Argentina ya no es solo un país de consumo, también se volvió de tránsito, y San Juan no está al margen. Por su ubicación, es observada de cerca: hay que controlar sobre todo las rutas”, señaló Cichello.

Según el funcionario, la marihuana sigue siendo la droga más usada en el país y entra principalmente desde Paraguay, a través de Misiones y Corrientes. Pero en el caso de Cuyo, la dinámica es distinta: la provincia funciona como paso de cocaína hacia el mercado asiático y, en sentido contrario, recibe drogas sintéticas como el éxtasis desde Chile.

A pesar del diagnóstico, Cichello puso en valor lo hecho en los últimos años. “Tuvimos un éxito contundente: logramos reducir un 60% los homicidios relacionados al narcotráfico y registramos uno de los mayores decomisos de cocaína y drogas sintéticas de la historia. También alcanzamos el tercer número más alto de detenidos y operativos federales. Todo esto nos permite hacer de la Argentina un país cada vez más hostil para el crimen organizado”, aseguró.