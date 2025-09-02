Rusia rechazó la acusaciones de espionaje del gobierno nacional

El Gobierno de Javier Milei presentó una grave denuncia penal ante la Justicia federal que incluye señalamientos directos de espionaje y desestabilización vinculados a intereses rusos , entre otros. La Embajada de Rusia en Argentina ha respondido con un rechazo categórico , calificando las acusaciones de "infundadas y falsas".

Misterio Bullrich relacionó los audios de Karina Milei con los servicios de inteligencia rusos

La denuncia, que consta de 20 páginas, surge a raíz de la difusión de audios con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei , y que habrían sido grabados en la propia Casa Rosada. El Ejecutivo argentino considera la situación de una "gravedad inusitada" , advirtiendo sobre sospechas de vínculos inorgánicos de inteligencia, "chantaje" y "ataques de grupos paraestatales" con el objetivo de desestabilizar al Gobierno . En esta presentación, se mencionan conexiones con Irán, Venezuela y, de manera prominente, Rusia .

La Acusación Argentina Detallada:

El Gobierno de Milei apunta a un supuesto grupo denominado "La Compañía" , el cual estaría vinculado a residentes rusos en Argentina .

Este grupo tendría "como objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino".

La denuncia menciona específicamente a Lev Konstantinovich Andriashvili y a su esposa Irina Iakovenko, señalando a Andriashvili como el "encargado del vínculo con los contactos radicados en Rusia, el receptor del financiamiento y el promotor de los vínculos con los colaboradores locales".

, señalando a Andriashvili como el "encargado del vínculo con los contactos radicados en Rusia, el receptor del financiamiento y el promotor de los vínculos con los colaboradores locales". Para la administración de Milei, el propósito último de estos supuestos planes es "influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas" .

. Los audios habrían sido "esparcidos de modo estratégico" en un momento clave para el país, en lo que el Ejecutivo considera "parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al Gobierno".

La Rotunda Desmentida de Rusia:

Frente a estas serias acusaciones, la Embajada de Rusia en Argentina ha emitido un comunicado lamentando que su país sea "mencionado de forma negativa" en el contexto de un "escándalo político interno".

Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), considerándolas infundadas y falsas.



— Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) September 2, 2025

La embajada "rechaza categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas" .

. Señalaron que, si bien se han expresado públicamente "suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos)" con fines desestabilizadores, "no se han aportado ningunas pruebas al respecto" .

. La declaración rusa critica la tendencia de ver "espías rusos" en cada esquina, calificando este deseo de "irracional y destructivo" .

. Finalmente, Rusia reiteró su compromiso de construir una "cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina", en el marco de una "asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos".

La denuncia argentina se encuentra ahora en manos del juez Julián Ercolini, e incluye pedidos de medidas cautelares y allanamientos a periodistas y un canal de streaming desde donde se dio a conocer el material, entre otros acusados.