Rubén García: "No le temo a un juicio político"

García habló en medio del fuerte tironeo que profundiza la interna entre el giojismo y el uñaquismo en Rawson. Los 8 ediles "oficialistas" responden a la fuerza del exgobernador y al intendente le endilgan reportar para el lado del gobernador. "Sacar o presionar da lo mismo. Creo que esto se tiene que dirimir de otra forma. Acá no hay nada raro en mi trabajo", les espetó a los concejales. A los giojistas se sumaron los 4 de Juntos por el Cambio, con lo que el pedido de que el intendente dé explicaciones sobre asuntos de la comuna es unánime.

"El presidente del Concejo pregunta de qué lado estoy y yo me siento respaldado porque soy del PJ, nunca me salí del Justicialismo, acá se trata de qué hacemos por la gente. Estoy acompañando al presidente del partido, a Sergio Uñac, pero todos estamos dentro del PJ y debemos tener la visión de que el partido siga gobernando. Traicionar hubiera sido fuera del partido. A José Luis (Gioja) le tengo un gran respeto. Es fundamental seguir trabajando por la gente y mantener el gobierno peronista en Rawson", destacó García.

Ahondó, respecto de si se siente respaldado por Uñac en este trance político, que "siempre está el respaldo del gobernador. Esto hubiera pasado con o sin su respaldo porque hay intencionalidad. No tengo problemas en que haya 10 mil candidatos, todos tienen la capacidad de hacerlo, pero que sea la gente quien diga quién será siendo intendente y no jugadas para desestabilizar".

El intendente, que tiene fecha para su interpelación el 2 de noviembre próximo, se defendió diciendo: "Hay distintos puntos de vista creo que decir mala gestión cuando los dos primeros años hemos tenido crisis económica pandemia, crisis laboral donde nos tuvimos que afectar en la totalidad de servicios a la emergencia sanitaria".

También objetó el pedido asegurando que "esta interpelación con la firma de 12 concejales creemos que es un poco pomposo lo que hacen, porque en todos los medios, estos 33 puntos que analice ya existen cosas que no corresponden al ejercicio de la municipalidad de Rawson. Agregó que "han hecho un relleno de cosas que no tienen asidero en la sociedad".

La defensa del intendente

Recaló sobre un punto, el de explicaciones sobre la iluminación del Conector Sur, "hablan de carencia de luminaria, pero es de Vialidad Provincial y se está ejecutando el proyecto de iluminación en las intersecciones", dijo.

Sobre los nichos del cementerio de Rawson, aseguró que "están construidos, por una empresa que se hace por galerías, si hay algunas que no responden a lo que plantea el pliego, puede ser que haya detalles para dejarlas en condición, pero eso nos podemos sentar con el proveedor, ir a verlos, no están terminadas por fallas técnicas".

Respecto del manejo de combustible afirmó que las movilidades oficiales están autorizadas a cargar en las estaciones de servicio, dijo que son 25 en la Policía Comunal; 7 en asistencia social, obras, deportes; 13 camiones de servicios y 20 o 22 movilidades de más de 12 años de antigüedad. "Van y cargan porque están autorizadas, controlamos. Y hay vales firmados por autoridad". A la vez, citó que "Tenemos edificios en distintos puntos y permanentemente debemos hacer mantenimiento".

"Algún contiendo político debe tener esto a 6 meses de elección los que tengan vocación lo mejor seria presentarse en las urnas. Todos los departamentos estamos en la misma situación respecto del presupuesto. Hay puntos que podríamos haber resuelto con pedidos de informes hacer todo eso implica que hay algo más detrás, por la trascendencia mediática. Podríamos haber dado explicaciones de otra manera", se quejó.

Apuntó a Carlos Salvadó, con quien tiene un largo enfrentamiento político: "Creo que hay un presidente del Concejo que debe mediar y tener sentido común en un pedido de informes. Hay cosas ya contestadas que se han metido en la interpelación".

También dijo que "hemos estado hablando con el presidente del bloque, Elio Frack, hasta la semana pasada me parece que decir que no hay diálogo es para generar inestabilidad"

Y concluyó: "es un hecho que hay que analizar cómo venimos trabajando y estar atentos al ejercicio del Poder Ejecutivo, podrían ingresar a la web e interiorizarse. Me parece que hay cosas fuera de lugar".