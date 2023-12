Rodríguez Larreta, contra el DNU de Javier Milei

Tras el mega decreto de necesidad y urgencia que anunció este miércoles el presidente Javier Milei , el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta , manifestó su postura redes sociales y sentenció: “ Estoy de acuerdo con muchas de las reformas propuestas, pero no de la manera elegida para llevarlas a cabo ”.

El ex precandidato a presidente reapareció luego de dejar el máximo cargo ejecutivo porteño, mientras Juntos por el Cambio se encuentra fragmentado por los apoyos de dirigentes como Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Milei. Lo hizo en su cuenta de la red social Instagram, mediante una secuencia de imágenes. "Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto", expresó.