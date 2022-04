Redes calientes: El PRO se sumó al tractorazo

El mandatario porteño arribó a la marcha durante el mediodía y criticó duramente a Nación por "aumentar impuestos y promover el enfrentamiento" con el campo. Además llamó a que se respete el derecho a manifestarse y pidió que no se promuevan esos tipos de enfrentamientos en las calles. "Vengo a apoyar, a acompañar al campo, que es uno de los motores productivos de la Argentina", sostuvo ante Noticias Argentinas.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1517909502451924997 LA FUERZA DEL CAMPO, LA FUERZA DEL TRABAJO.



El campo tiene una fuerza y una energía impresionante. Contra todo, va, produce, invierte, da trabajo. Lo único que tiene que hacer un gobierno es dejarlo ser. Con eso, el campo crece y cuando el campo crece, crece la Argentina. pic.twitter.com/pcpZgHuDh0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 23, 2022

Por otro lado, también mediante su cuenta oficial de Twitter, la exministra de Seguridad y líder del PRO, Patricia Bullrich, convocó a la marcha a Placa de Mayo "contra la suba de impuestos al campo, contra la suba de impuestos a toda la industria y por las instituciones". En diálogo con "Sábado Tempranísimo", por Radio Mitre con Marcelo Bonelli, sostuvo: "Apoyo la marcha de hoy, es un país que ha generado tantos impuestos que está en un una situación más que límite. Cada vez hay más gastos y menos contribuyentes que generan una situación de emisión y de inflación que toca todos los días el bolsillo de los argentinos".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1517861149752139777 "Apoyo la marcha de hoy porque el país está en una situación límite.

Al Estado lo único que le importa es recaudar, sin importarle destruir el poder adquisitivo de los argentinos". @BonelliOK #SábadoTempranísimo pic.twitter.com/dCJp654mXj — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 23, 2022

Además, en declaraciones radiales, luego de confirmar su asistencia a la marcha expresó que ningún espacio de Juntos por el Cambio fue el encargado de impulsar su organización. "No es un apoyo del PRO, siempre consideramos que estas participaciones son ciudadanas e individuales, no lo hacemos en términos partidarios porque así es como nacen, desde los autoconvocados. Nosotros somos parte de eso, pero no lo hacemos nosotros de forma orgánica", afirmó.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1517915934282952712 "Nosotros proponemos realizar un cambio, muy profundo, ante la destrucción de las instituciones de nuestro país. Se trata de una propuesta muy valiente para bajar impuestos y tener una Argentina de producción". @TodoNoticias pic.twitter.com/YkfjUbBax7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 23, 2022

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, también se acercó a la capital para acompañar a la movilización: "Acá, en el #Tractorazo. El campo es nuestro motor productivo y su gente hay que bancarla. #23AYoVoy".

https://twitter.com/diegosantilli/status/1517889231611383808 Acá, en el #tractorazo. El campo es nuestro motor productivo y a su gente hay que bancarla! #23AYoVoy pic.twitter.com/D7VtXiz1NH — Diego Santilli (@diegosantilli) April 23, 2022

Mientras que, por su parte, la diputada de CABA y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compartió una frase del ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Julián Domínguez y lo citó para criticar sis formas: "'Si hay algún reclamo que valga la pena y una necesidad urgente, la atenderemos'. Están en una realidad paralela. #23AYoVoy".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1517865067387174914 “Si hay algún reclamo que valga la pena y una necesidad urgente, la atenderemos”

Están en una realidad paralela #23AYoVoy pic.twitter.com/Hetn3YWCYg — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 23, 2022

Quien también lanzó un tweet fue el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri. "Acompañamos este #Tractorazo a favor de la libertad y del trabajo. El campo es el motor productivo de nuestro país, es parte de nustra identidad y el gobierno tiene que dejar de asfixiarlo", escribió junto a una imagen.

https://twitter.com/jorgemacri/status/1517935796048867330 Acompañamos este #Tractorazo a favor de la libertad y del trabajo.



El campo es el motor productivo de nuestro país, es parte de nuestra identidad y el gobierno tiene que dejar de asfixiarlo. #23YoVoy pic.twitter.com/7oJdzReF7q — Jorge Macri (@jorgemacri) April 23, 2022

En diálogo con TN, el primo de Mauricio Macri e intendente en uso de licencia de Vicente López sostuvo: "Esto es una manifestación a favor de la libertad, del trabajo, de una Argentina que no aguanta más impuestos. Es pacífica, se organizó y respeta el derecho a circular". Y agregó: "El campo tiene mucho que ver con la identidad del país. La marcha está politizada porque el campo es una política pública pero no es partidaria. Esto es política productiva, de trabajo, de libertad, federal pero ningún partido es dueño".