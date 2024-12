Red Tulum 2025: se vienen 36 nuevos micros con aire acondicionado y se arranca el año con el boleto sin aumento

Desde el sistema de la Red Tulum aseguran que más de la mitad de los colectivos que circulan por San Juan no cuentan con el sistema de aire acondicionado. Ahora sumarán 36 que sí tendrán.

En pocos dìas se prevé que algunas de las empresas que prestan servicio en la Red Tulum de San Juan sumen nuevas unidades con aire acondicionado para darles más confort a los usuarios de colectivos en la provincia. Así lo confirmó a TIempo de San Juan la ministra de Gobierno, Laura Palma , quien también destacó sobre el precio del boleto que se garantiza el arranque del año sin aumentos. Esto no es un dato menor porque en ediciones anteriores la tarifa sufría alteraciones desde enero.

"Estamos esperando a que lleguen las nuevas unidades, que van a estar en toda la provincia. Estas unidades vienen con aire", afirmó la funcionaria orreguista. "Se está haciendo un control con los inspectores en la calle de las unidades que tienen aire y las que no. Hay algunas que son un poco más viejas y no tienen instalados el sistema de aire. Hay otras por las que tenemos un reclamo y atendemos ese reclamo usual, y en algunos casos hubo una falla. Pero vamos trabajando para que se impore ese servicio y entendemos que es una cosa esencial hoy por hoy el aire acondicionado en el servicio público de transporte", evaluó.

La ministra dijo sobre estas 36 micros que se vienen que es compleja la renovación del parque automotor. "Hay un problema que están teniendo las empresas para poder carrozar las unidades nuevas, entonces quieren comprar pero no pueden finalizar el equipamiento. Eso entendemos que es algo que escapa, por supuesto, a las empresas, a la provincia, pero estamos trabajando en que puedan solucionarlo y poner esas unidades a disposición del servicio público".

Además, ratificó que se les pide a las empresas que incorporen unidades con otras comodidades como rampas, y que el pliego de licitación establece que una de cada tres unidades debe tenerla. "Sabemos que hay muchas que no la tienen, pero es necesario porque es para trabajar en la inclusión también", remarcó.

¿Y el precio del boleto de colectivo?

Respecto de las tarifas y cuándo se estarían reuniendo con los empresarios para analizar el tema en los primeros meses de 2025, Palma evaluó que "no quiero dar plazos, porque no quiero ser irresponsable en ese sentido. El 1 de enero va a arrancar con la misma tarifa actual, que creo que eso es lo más importante, que por ahí generaba dudas en algunos usuarios, que empezaba en el 1 de enero con aumento. No es el escenario por ahora".

A la par, destacó que "nos vamos a reunir con las empresas, tenemos reuniones de manera constante, cada tanto nos vamos reuniendo y viendo la estructura de costos. Y bueno, hay que ver si el nuevo año inicia con algún tipo de aumento, que justifique un ajuste tarifario. Si no es necesario, por supuesto, ¿qué más queremos nosotros que no aumentar? Nos gustaría congelarlo".

En este marco, la ministra destacó que no se descarta en el primer semestre que haya un aumento del boleto de colectivo, "porque son muchos meses. Y la verdad es que en este país las cosas cambian diariamente, entonces es un poco difícil hablar a futuro, pero por el momento no", concluyó.