Ramón Puerta, en Tiempo: un guiño al Pacto de Mayo, críticas a los K y el recuerdo de Gioja

Pese a ser parte de la cúpula dirigencial del país en una época convulsiva, Ramón Puerta consideró que tuvo un escenario "menos difícil" que el que ahora enfrenta el León libertario. "Me tocó asumir por un hecho no deseado, la renuncia de un presidente que tenía problemas partidarios, que ya había sufrido la renuncia de su vice, y una caja muy estrecha", recordó.

Sin título.jpg Ramón Puerta, en el interior del Caffé Tacab, en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en la comparación con la actualidad, Puerta afirmó que pudo "normalizar el país y convocar a Asamblea Legislativa porque no había inflación y había instituciones".

En ese sentido, el peronista misionero explicó que "ahora no hay instituciones porque no hay partidos políticos". Manifestó que "un país que tiene 130 partidos es como si no tuviera ninguno".

Acto seguido, habló de las crisis internas que atraviesan los partidos tradicionales de la Argentina: el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Para Puerta, "el PJ está en manos extrañas" porque está conducido por el kirchnerismo. En tanto, el radicalismo "tiene problemas" en general, aunque "afortunadamente funciona en varias provincias".

Para el afiliado al justicialismo, "el peronismo cambia de camiseta a cada rato" y recordó que Juan Perón hablaba sobre la diferencia entre el traje y el contenido. "El peronismo se renueva permanentemente", dijo y criticó a la expresidenta Cristina Kirchner por "anclar el PJ a los '70". "Los K no tienen derecho dentro del PJ, pero tenemos que respetarlos. Ellos tienen la oportunidad de crear su propio partido, el Partido Kirchnerista", espetó el dirigente.

Sobre lo que se viene, Puerta no dejó lugar a dudas sobre las elecciones legislativas nacionales del 2025: "Candidato soy siempre". También valoró el Pacto de Mayo, que firmó Milei el 9 de julio, y dijo que "coincido en los temas del Pacto". Sólo hizo una observación: "Hay que concretarlos". Explicó que no participó de la firma porque no fue invitado, sino que le informaron que podía asistir sin invitación. "Estoy acostumbrado a no ir donde no me invitan", expresó.

Finalmente, ante la consulta de este diario, Puerta recordó al tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja. "Lo conozco, fue uno de los protagonistas de la normalización después del 2001. Me acompañó desde su banca".