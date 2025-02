Quién es la funcionaria de Filosofía que suena más fuerte para la fórmula con Berenguer

Repercusiones Los periodistas sanjuaninos opinan sobre el caso Jonatan Viale: de lo "inoportuno" de Caputo a "no meter todos en la misma bolsa"

Se trata de la secretaria Académica de la Facultad de Filosofía, Andrea Leceta. Tres fuentes, de tres agrupaciones, diferentes coincidieron. No obstante, el oficialismo no confirmó al información.

Todo indica que Berenguer-Leceta es el binomio del Rectorado para la permanencia en el poder. Competirá con la fórmula opositora del arquitecto Jorge Cocinero con la ingeniera María Lucía Martín y con el decano de la Facultad de Arquitectura, Guillermo Velasco. Las elecciones son el 12 de junio, pero en los dos primeros meses de este 2025 pasó mucha agua bajo el puente. Sin ir más lejos, la decisión del oficialismo llegó después de un arduo análisis estratégico.

La primera opción del espacio Vamos era la actual vice, Analía Ponce. La segunda, la secretaria de Extensión de la casa de estudios, Laura Garcés. El tercero, el secretaria Administrativo-Financiero de la universidad, Ricardo Coca. Cada uno tenía pros y contras que, de acuerdo al momento que transitaba la política, los hacían sonar más o menos fuerte.

La decisión final surgió luego de analizar el armado del principal opositor, Cocinero. El arquitecto sumó a la dos veces decana de Filosofía, Rosa Garbarino, que irá en fórmula con el historiador Eduardo Carelli. Es un binomio competitivo en la unidad académica que puede desbancar a la actual conducción de Myriam Arrabal y Marcelo Vázquez.

Ergo, un acuerdo entre oficialismos puede redundar en un beneficio recíproco. ¿Por qué? Bajo la mirada de los operadores que escoltan a Berenguer, el rector suma a una mujer con una trayectoria académica y perfil similar al de Ponce, que no tiene poder de fuego ni volúmen político per se. De manera que evitan una interna en el propio espacio. Algo que probablemente hubiese sucedido si decantaban por Coca o por Garcés. En tanto, Filosofía tiene a una representante en la fórmula al Rectorado que le ayude a traccionar votos no tanto a Berenguer, sino a Arrabal.

Leceta, que es profesora de Inglés, Es la concreción de la buena relación de Ponce con Arrabal. La vice considera que la decana está haciendo una buena gestión