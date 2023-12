Qué opinó la dirigencia política sanjuanina del discurso de Javier Milei

-Sergio Uñac, senador de Unión por la Patria

"Vivimos una Asamblea Legislativa histórica para nuestra democracia, con la jura del nuevo presidente de los argentinos Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quienes deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Desde el Senado trabajaremos teniendo como camino el diálogo, con el objetivo central de cuidar los intereses de nuestro San Juan y el bienestar de los argentinos".

-Nancy Picón, diputada nacional Producción y Trabajo

"Es un presidente que dijo que iba a hacer y la gente sabiendo lo que venía apoyo. Coincido en que Sarmiento moriría si ve lo que han hecho con la educación. La sensación en el lugar, de la gente, fue que a pesar de ese panorama tan difícil, se la veía en las afueras del Congreso con esperanza. Es importante el apoyo de presidentes que hoy se vio. Es momento de ponernos a trabajar y analizar cada proyecto que entre, siempre cuidando a los sanjuaninos y buscando sacar adelante el país que dejaron absolutamente destruido. Vamos a ser una opción que de gobernabilidad como lo hemos hecho en San Juan, con responsabilidad, cuidando el federalismo y las instituciones pero contribuyendo para que podamos sacar el país de este caso. Mi deseo es que al presidente le vaya muy bien porque así los argentinos vamos a vivir mejor y que ningún joven más deba pensar en la opinión de irse de este país".

-Enzo Cornejo, diputado del PRO

“Hoy podemos decir que es el final del peor gobierno de historia, un gobierno que nos deja una inflación por las nubes, millones de pobres, incertidumbre y una enorme desesperanza. “Se vienen tiempos donde necesitaremos construir desde el diálogo y desde el consenso, en San Juan estamos dispuestos junto a Marcelo Orrego a trabajar para lograr ese cambio en la provincia que sume al futuro de nuestro país con responsabilidad, con transparencia y con un verdadero plan de gobierno, que es lo que no existió durante toda la gestión de los Fernández”

-Carlos Munisaga, intendente de Rawson

"Cómo lo dije ayer en mi discurso: vienen tiempos de duros y de fragilidad que deben afrontarse con austeridad y abrazándonos entre todos para que nadie quede al margen y sin fuerzas para vivir".

-Rodolfo Colombo, jefe de asesores de Marcelo Orrego

"Fue un discurso crudo, con realismo y eso , mas allá de las terribles cifras que hereda el nuevo gobierno, es preferible la verdad. Que el camino va a ser muy duro pero con " luz al final del camino". No hay duda que vienen momentos duros pero con expectativa de esperanza. Hay que esperar ver el contenido de el paquete de leyes que enviara al congreso para ver como sigue".

-Eduardo Castro, presidente de la UCR

"Más allá de hacer repaso de la historia desde su mirada basada en enormes simplificaciones, destacó que planteó un diagnostico de situación económica muy complejo. En el mismo sentido en las proyecciones realizadas, solo escuché reiteradas veces que solo tiene un camino: "ajuste". Respecto a la consecuencia del ajuste, anticipó caída de la actividad económica, además de alta inflación. La verdad un horizonte muy sombrío. Habrá que leer en detalle la famosa Ley Ómnibus para dimensionar los alcances del ajuste".

-Luis Rueda, presidente del partido bloquista

"Ha sido un discurso con fuerte contenido económico, pero todavía sin certezas sobre cuáles van a ser las medidas. Hay muchas expectativas, esperando que convoque al consenso y a la unidad para trabajar en los temas importantes que se vienen".

-Eduardo Cerimedo, dirigente Juntos por el Cambio

"Creo que el Presidente sinceró una situación inocultable, y consiguió hacer lo que Macri no supo, no pudo, o no quiso, y fue ovacionado por decir la verdad, que es durísima, pero somos muchos los que preferimos las verdades incómodas a las mentiras populistas. No va a ser fácil, pero creo que empezó con un discurso claro, contundente, y que nos prepara para un escenario duro, pero como dijo, con luz al final del túnel. Y no puedo dejar de resaltarlo, no recuerdo a un Presidente que haya recordado y puesto en valor a Sarmiento, como lo hizo Javier Milei, eso me pone feliz como sanjuanino y sarmientino"

-Mauricio Ibarra, dirigente peronista

"Milei deberá entender que los ciudadanos no son números. Tiene una enorme deformación de lo significan las personas y las familias, de quienes obvio mencionar en su discurso. Espero que entienda que al país, lo conforman familias que quieren vivir mejor".

-Fabián Gramajo, San Juan te quiero

"Absolutamente respetuoso por la decisión de la gente y espero que haga las cosas como corresponde por el bien de todos".

-Leonardo Gioja, dirigente Unión por la Patria

"Después de escuchar este primer discurso, con preocupación, está planteando ajuste y shock, todos sabemos que es necesario hacer ciertos ajustes y de hecho se venían haciendo pero queríamos saber a qué dirección. Eso lo veremos con las medidas concretas, está sobreactuando lo recibido porque como siempre habla de números que no se sabe de donde los saca. Detrás del ajuste hay personas, está planteando el sufrimiento para muchas personas, hay una falta de empatía importante, hay que ver las medidas concretas pero parece que va a ser ajuste y ajuste sin importar las consecuencias".

-Eduardo Camus, dirigente Patria Grande

"Como vecino de Rawson y San Juan, como Argentino veo con preocupación la liviandad con la que habla el presidente sobre temas tan sensibles como el ajuste y la inflación. Habla como un tecnócrata que tiene que rellenar un Excel pero el ajuste en la realidad es más duro. El ajuste significa una olla vacía, un pibe que no puede ir a la escuela porque no puede comprar útiles y zapatillas, un jubilado que no puede comprar remedios. Son más chicos en la calle sin futuro y tierra fértil para la violencia, criminalidad y narcotráfico. Indudablemente el ajuste no lo va a pagar la casta que forma parte de gobierno sino las vecinos y vecinos de a pie. Espero estar equivocado, y por el bien del pueblo deseo que no genere dolor y sufrimiento en nuestro pueblo que está golpeado".

-Franco Aranda, Frente Renovador

"Creo q ha ratificado parte de lo que dijo en campaña, con lo cual habrá un ajuste importante sobre mucha gente. Claramente nuestra mirada la dejamos clara en campaña, pero la gente lo eligió a Milei. Esperamos que le vaya bien, porque nosotros ponemos primero la bandera de Argentina y San Juan antes que cualquier color partidario".

-Mario Capello, Unión Cívica Radical (UCR)

"Describió sin anestesia la situación del gobierno que recibe "las peores de la historia". Explicó en esa línea la durísima situación que debemos transitar para poder volver a ser un país normal. Haber desbordado las reparticiones públicas de ñoquis, los enriquecimientos de políticos y sus visibles impunidades, entregar dineros sin respaldo vía emisión monetaria, los sobreprecios de la obra pública, todo eso no fue gratis, lo estamos pagando, nos trajo hasta acá. San Juan necesita como el agua esa normalidad económica de la que nos habló Milei, transparencia y un gobierno de los mejores, pues de esto dependen la llegadas de enormes inversiones para poner en marcha la minería del cobre, motor de un futuro crecimiento sostenible de todas las actividades de nuestra provincia.

-Yolanda Agüero, partido Libertario

El mensaje es un resumen de lo que fue su propuesta de campaña. Dejó en el pueblo argentino un mensaje esperanzador que, tras pedir su apoyo, se comprometió a cambiar esta realidad que sufrimos los argentinos. En representación de los Libertarios es nuestra esperanza que todo se lleve a cabo como lo ha expresado y podamos contemplar una Argentina mejor con grandes cambios que nos devuelva las ganas y el valor para volver a empezar una vez más como siempre.