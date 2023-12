Javier Milei le habló al pueblo: las 10 claves de la "nueva era" que arrancará en Argentina

-"Nuestra dirigencia decidió hace 100 años demoler las ideas que nos hicieron ricos y abrazaron el modelo del colectivismo. Los políticos decidieron abrazar un modelo empobrecedor".

-"En estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir ningún gobierno recibió una herencia peor que la que estamos recibiendo. El kirchnerismo que se jactaba de tener superávit hoy nos deja déficit por el 17% del PBI".

-"Vamos a aplicar un ajuste fiscal de 5% del PBI caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado".

-"El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra principal preocupación no permitir semejante catástrofe. No hay solución posible sin ajuste"

-"Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por diez veces nuestros salarios. No nos debería sorprender que el populismo nos deje 45% de pobres y 10% de indigentes. No hay alternativa al ajuste. Todos los programas de gradualismo salieron mal. No hay plata, no hay alternativa en el ajuste, no hay alternativa al shock".

-"Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, la situación comenzará a mejorar, habrá luz al final del camino. En el caso alternativo, la propuesta progresista, derivará en una hiperinflación".

-“La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, naturalmente eso repercutirá de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”

-"Sabemos que será duro, por eso quiero traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de Argentina, que fue Julio Argentino Roca: ‘Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo, cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’” .

-“Argentina se ha convertido en un baño de sangre, los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas, el narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles a punto tal que una de las ciudades más importantes ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”.