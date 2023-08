Qué dijo Fátima Florez sobre la chance de ser primera dama

La actriz, que logró celebridad imitando a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el programa de televisión de Jorge Lanata, metía en el personaje de la dos veces presidenta aprobó el romance: “Por supuesto. Vos sabés que sí. Cuando Fátima pone primera, pone primera. Ojito".

Florez habló sobre el tema que domina agenda política nacional, la chance real de que Javier Milei, en primera vuelta o en ballotage, se convierta en presidente de la Nación: “Obviamente sé que él está muy bien posicionado, pero no se me ocurrió pensar en ser primera dama. No pienso en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería la verdad... Estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo. No tengo mucha más que decir que eso”.

Finalmente confesó: “Estoy enamorada, pero no quiero ahondar en detalles”.