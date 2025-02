"Prestaciones fantasmas" en la OSP: ya sacaron del padrón a 4 médicos y hay 5 denuncias por día

En la Obra Social Provincia (OSP) de San Juan están en plena caza de médicos que estarían incurriendo en una estafa al pasar al cobro prestaciones que nunca hicieron, lo que es un abuso y un delito también por parte de los profesionales. En este marco, ya fueron excluidos del padrón 4 médicos a los que lograron comprobarles esta falta y están recibiendo un promedio de 5 denuncias al día por parte de los afiliados que se quejan de que figuran como beneficiarios de prácticas médicas a las que no se sometieron. Así lo confirmó, Rodolfo Fasoli , interventor de la OSP, este martes, quien habló de todos los recaudos que están teniendo con estas situaciones, graves, que se dan en la obra social estatal, la más grande de San Juan.

"Está llegando más o menos un promedio de 5 denuncias por día. Las primeras denuncias que fueron mediáticas no llegaron aquí, fue el 24 de enero, acá llegaron recién el lunes y martes siguiente. Todo eso lo estamos canalizando a través de una comisión que está abocada a buscar los comprobantes, hay que buscar papeles... Y afortunadamente contamos también con el apoyo de Hacienda que nos ha mandado 4 personas para que ayuden a eso, para darle celeridad. Así, a prácticamente 15 días tenemos 4 profesionales que son excluidos del padrón de provincia porque tienen serias irregularidades", dijo el funcionario, en diálogo con Radio Sarmiento.

"Los hemos excluido porque verdaderamente son muchas denuncias, muchas relacionadas con ese mismo profesional y hemos constatado que sí, que efectivamente aparecen firmas que no son. El paciente desconoce esa firma, el paciente dice 'esa no es mi firma'. Ante eso, nosotros actuamos de inmediato sacando o separando del padrón de la OSP del prestador y obviamente a través de asesoría letrada y eso ya va por un camino distinto, no nos compete a nosotros hacer la denuncia correspondiente para la investigación legal y ver qué tipo de delitos, si es que los hay, existen y cómo se especifica, cómo se tipifica", explicó.

Sobre las cinco denuncias por día promedio que reciben en la institución, Fasoli dijo que no son los mismos profesionales que fueron separados. "Ya tenemos todo el material de investigación de la primera semana, que le digo que fue la semana del 24, no, sino de los últimos días de enero, eso está todo con las pruebas, obviamente, las hemos adjuntado, llamamos al afiliado, le preguntamos si esa es su firma, cuando el afiliado dice que no, contactamos que fue fraudulenta, entonces ahí hemos sacado del padrón a esos", detalló.

"Las cinco son más o menos un promedio diario de denuncias que vienen de gente que advierte que tiene prácticas que no se le han realizado y que le figuran en el carnet digital", dijo Fasoli.

Así, informó, que desde que lanzaron la investigación a fines de enero, en la OSP ya acumulan unas 45 denuncias por este tipo de irregularidades. Afirmó Fasoli que en general las denuncias van apuntadas a médicos y bioquímicos. Esto, porque figura un pedido hecho por un médico para un laboratorio.

Hasta ahora se registró esta maniobra en una clínica ubicada en Iglesia pero en la OSP analizan casos en otros puntos de San Juan. "La verdad que no lo hemos chequeado y no lo puedo relacionar todavía, porque lo que tenemos es denuncias por número de matrícula. Y a veces un profesional trabaja en esa clínica y trabaja en tres más", analizó.

Así, las denuncias no se limitan a Iglesia y hay denuncias hechas por afiliados del resto de la provincia. "Ese primer grupo corresponde a Iglesia, pero hay del resto de la provincia también. Llama la atención. Hay prestaciones que el paciente desconoce, que se le hizo en el año 2023, o 2022, 2020, y cuando se le pide que mire la firma, dice 'sí, no es mi firma, pero es la de mi esposo', entonces por ahí se ha dado ese tipo de denuncias también, que obviamente las desestimamos".

Habló de los alcances de la investigación: "Estamos abocados a dar una solución de aquí para adelante. Si yo quiero ver qué pasó 10 años para atrás o 5 años para atrás o el tiempo que sea para atrás, necesito otro ejército de empleados para revisar esas cosas, y la verdad que a veces hasta tiene el concepto legal de la prescripción, y la verdad que nosotros, bueno, estamos abocados a todo, por eso es que quisimos darle solamente un año para decir nosotros damos esta herramienta, como es la credencial digital, porque nos va a ayudar en esto, y la prueba de lo que decimos está a la vista, podemos detectar irregularidades, y ese es el objetivo. Yo no quiero hacer una caza de brujas".

Destacó los nuevos controles: "Las herramientas que hemos buscado, y ahora la incorporación de un nuevo programa integrado para la OSP, también busca la seriedad, busca la transparencia, porque no podemos seguir cambiando registros. Y una tarea diaria en la obra social, el cambio de registro, debo decirle, y le voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan, a veces tenemos un paciente que está internado, o ponemos en esta situación un geriático, y necesita una internación domiciliaria, y tenemos que cambiar el registro porque ese paciente hay que sacarlo de la internación en un geriático común a una internación domiciliaria, o se complica y hay que internarlo en una clínica, y cambia el estado de la internación, eso a veces lo enteramos un mes después, y eso no puede pasar, eso lo tenemos que enterar el día que ocurre, la instantaneidad de los datos y los registros es lo que da la seriedad, es como el banco, ¿verdad?".