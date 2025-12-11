jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decimocuarta sesión

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

El oficialismo logró el respaldo de todos los bloques tras excluir a OSSE de la ley. La Dirección de Hidráulica tendrá mayores facultades para garantizar el abastecimiento durante la emergencia.

Por Ana Paula Gremoliche
IMG_3755

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves, en su decimocuarta sesión ordinaria, la Emergencia Hídrica en toda la provincia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La votación fue unánime luego de que el oficialismo consiguiera el respaldo del peronismo y del bloquismo, tras excluir de la ley, tal como adelantó Tiempo de San Juan, a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

Lee además
productores de san juan acudieron a diputados por la crisis hidrica y reclamaron acciones concretas
Este jueves

Productores de San Juan acudieron a Diputados por la crisis hídrica y reclamaron acciones concretas
el oficialismo excluyo a osse de la emergencia hidrica y logro un posible acuerdo en diputados
Legislativa

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados

Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo, explicó que “después de reuniones con productores, hemos decidido dotar de mayores herramientas a la Dirección de Hidráulica para que puedan ejecutar las obras necesarias y garantizar la distribución de agua”.

La ley modificada incluye cambios sustanciales en los artículos 1° y 6° de la Ley N° 2470-L. El artículo 1° establece el estado de emergencia hídrica en toda la provincia hasta fines de 2026. Por su parte, el artículo 6° faculta al Departamento de Hidráulica a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los servicios que presta, incluyendo restricciones y priorizaciones de uso, contratación directa de bienes y servicios, ejecución de obras y reasignación de recursos según corresponda.

El punto que generó debate entre los opositores no era la declaración de emergencia en sí, sino que originalmente se incluía a OSSE, autorizándola a contratar obras y servicios y a reasignar recursos. Mario Herrero, legislador giojista, cuestionó que OSSE ya puede realizar compras y contrataciones directas únicamente con la autorización del Gobierno provincial, lo que generaba superposición de funciones.

Tras escuchar las observaciones, el Gobierno provincial modificó el proyecto, dejando fuera a OSSE y concentrando las facultades en Hidráulica. Este cambio fue determinante para lograr la aprobación unánime, asegurando el respaldo del giojismo y del bloquismo.

Temas
Seguí leyendo

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Listado: Educación informó las fechas clave del final de clases en San Juan

Los milongueros de San Juan celebraron el Día Nacional del Tango bailando en la peatonal

San Juan tiene una nueva diputada provincial

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Buscan en San Juan a un hombre que lleva 6 días desaparecido: cómo colaborar

San Juan dio inicio al histórico Campeonato República de Natación

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el epre pidio a nacion que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos
Presentación

El EPRE pidió a Nación que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Te Puede Interesar

El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.
Previsión

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan
Decimocuarta sesión

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia video
Tiempo en Chile

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia