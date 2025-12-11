Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves, en su decimocuarta sesión ordinaria, la Emergencia Hídrica en toda la provincia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La votación fue unánime luego de que el oficialismo consiguiera el respaldo del peronismo y del bloquismo, tras excluir de la ley, tal como adelantó Tiempo de San Juan, a Obras Sanitarias Sociedad del Estado ( OSSE ).

Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo, explicó que “después de reuniones con productores, hemos decidido dotar de mayores herramientas a la Dirección de Hidráulica para que puedan ejecutar las obras necesarias y garantizar la distribución de agua”.

La ley modificada incluye cambios sustanciales en los artículos 1° y 6° de la Ley N° 2470-L. El artículo 1° establece el estado de emergencia hídrica en toda la provincia hasta fines de 2026. Por su parte, el artículo 6° faculta al Departamento de Hidráulica a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los servicios que presta, incluyendo restricciones y priorizaciones de uso, contratación directa de bienes y servicios, ejecución de obras y reasignación de recursos según corresponda.

El punto que generó debate entre los opositores no era la declaración de emergencia en sí, sino que originalmente se incluía a OSSE, autorizándola a contratar obras y servicios y a reasignar recursos. Mario Herrero, legislador giojista, cuestionó que OSSE ya puede realizar compras y contrataciones directas únicamente con la autorización del Gobierno provincial, lo que generaba superposición de funciones.

Tras escuchar las observaciones, el Gobierno provincial modificó el proyecto, dejando fuera a OSSE y concentrando las facultades en Hidráulica. Este cambio fue determinante para lograr la aprobación unánime, asegurando el respaldo del giojismo y del bloquismo.