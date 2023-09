Polémica respuesta de Javier Milei ante las dudas sobre su salud

En este caso, el candidato de “La Libertad Avanza” fue al programa de Eduardo Feinmann quien, fiel a su estilo frontal, no dudó en preguntarle por los rumores sobre sus supuestos problemas de salud. Esto sorprendió y enojó a Javier Milei .

Todo comenzó cuando el conductor de LN+ le dijo a su invitado: “¿El Asperger bien? El rumor es que usted tiene Asperger, que usted se fue a hacer ver a Estados Unidos, que fue a ver a un psiquiatra”.

Tras escuchar estas palabras, Javier Milei no dudó en hacer un relato de lo que realmente ocurrió en su viaje: “Eso es mentira. Usted sabe que el viernes arranca el Año Nuevo Judío, 5784. Me fui a pasar Shabbat con unos amigos, porque después no los puedo ver por un rato largo”.

En ese punto, el candidato a presidente apuntó directamente contra Elisa Carrió: “Estas sospechas, estos delirios ya los fabricó en la campaña de 2021 esa señora llamada Elisa Carrió. Al punto tal que fueron y hasta consiguieron mi historia clínica porque querían saber, porque me agredían y como no respondía decían: ‘Qué problema, debe estar empastillado’. Esa metodología de ensuciarme es bien de casta".

Es importante, para entender todo lo ocurrido, saber que el síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del espectro autista (TEA) que afecta la capacidad de una persona para interactuar y comunicarse con los demás. Fue identificado por el médico austriaco Hans Asperger en la década de 1940.