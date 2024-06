Polémica en Chile por las declaraciones de una ministra sobre el Túnel de Agua Negra

La ministra de Obras Públicas de Chile, Jessica López Saffie , generó polémica en el país trasandino al declarar en una entrevista al diario El Día de la Serena que el Túnel de Agua Negra "es una opción pero no la única".

La funcionaria chilena afirmó que se está licitando un estudio por el paso La Chapetona, una alternativa que ya había sido mencionada antes pero que está ubicada en Calingasta y no en Iglesia, como originalmente está planteado en el proyecto del túnel.

En la Región de Coquimbo no se tomaron para nada bien estas declaraciones y el primero en salir a cruzar a López Saffie fue el diputado coquimbano Ricardo Cifuentes. El político le respondió que esos estudios ya se habían hecho hace años y se resolvió que la mejor alternativa era el Paso de Agua Negra.

También salió a cruzarla Marcelo Castagneto, consejero regional, que afirmó que el paso por La Chapetona no tiene ningún beneficio para el puerto de Coquimbo y la conourbación porque llegaría a Valparaíso.

Por su parte, Carlos Ruiz, director de Asuntos Internacionales de la Corporación Paso Agua Negra (CORPAN) fue implacable con la ministra al acusarla de tener una "falta absoluta de visión estratégica y de futuro". "Son una muestra de total desidia para con la regionalización. La ministra sigue hablando de mejorar un paso fronterizo, de otra vez estudiar y buscar la mejor opción. Pero, desconoce que en nuestra región existe un solo paso habilitado que es el de Agua Negra, al que solo le faltan una decena de kilómetros para tenerlo totalmente pavimentado y que, extrañamente, no menciona pero las autoridades regionales, tanto el delegado Luna como el seremi del MOP, han comprometido dicha pavimentación junto con el CORE. O no entiende, o no sabe", cerró Ruiz.