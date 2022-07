¿Peligran obras financiadas por el BID?: máxima cautela en San Juan

Cambio El BID confirmó que ya no le dará crédito a la Argentina

El túnel de Agua Negra es un proyecto binacional insigne que lleva décadas en preparación y llegó hasta la prelicitación, hasta que fue ninguneado por las presidencias de Mauricio Macri y de Sebastián Piñera. Con la llegada de Alberto Fernández y de Gabriel Boric, en la administración de Sergio Uñac lograron volver a darle impulso político y está en un proceso de revisión. De fondo está el crédito del BID para la construcción de esta megaobra, que hasta ahora no había vacilado.

Por todo esto, en este profundo relacionamiento BID-San Juan, las declaraciones del presidente de la entidad, Mauricio Claver-Carone, poniendo en duda la aprobación de un crédito clave para la Argentina, generaron al menos incertidumbre, si es que no preocupación, en las autoridades locales, por el futuro de emprendimientos estratégicos que podrían estar en peligro.

Consultadas altas fuentes de la gestión uñaquista, se mostraron con máxima cautela sobre la inquietante situación. Eligieron no hacer comentarios "hasta que haya más precisiones". También descartaron los sanjuaninos reunirse con Nación para buscar certezas. Otras fuentes cercanas a Vialidad Nacional, expresaron que esta limitación anunciada por el BID no impactaría en ningún proyecto vial sanjuanino.

Sergio Uñac se reunió al menos dos veces este año con el representante del BID en la Argentina, José Agustín Aguerre, en febrero y a principios de este mes. Según se informó oficialmente, las visitas tuvieron como eje tratar en detalle los numerosos proyectos que unen al ente con la provincia en materia de carretera, minería, vitivinícola e infraestructura.

En febrero, Aguerre destacó que “hemos tratado varios proyectos que hace meses que se están tratando en materia de carreteras, apoyo del banco en materia de minería al desarrollo institucional del gobierno de la provincia y un nuevo préstamo en el sector vitivinícola”. También ahondó en esa oportunidad con respecto a la Ruta 40 y Agua Negra detallando que “las obras viales en ruta 40 tienen un programa específico que la provincia va a ser quien los administre en nombre de Vialidad Nacional. Con respecto al túnel de Agua Negra, a medida que haya voluntad de los dos países el BID va a seguir trabajando en este proyecto”.

Pasando en limpio hoy, no hay todavía detalles del alcance de la decisión del BID. Lo que se sabe es que Claver-Carone publicó una nota de opinión en The Wall Street Journal, exigiendo al gobierno de Argentina que cumpla con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo por parte del organismo, que algunos medios nacionales cuantificaron en 500 millones de dólares y otros en 800 millones de dólares. Esos fondos se esperaban para el trimestre pasado y nunca llegaron.

“El éxito de la Argentina es el éxito del BID, pero el tumultuoso historial financiero de la Argentina afecta de manera única los costos del banco”, escribió Claver-Carone en la columna titulada: “Para obtener ayuda del BID, la Argentina debe ayudarse a sí misma”.

Según publicó Cronista, en particular este préstamo no estaría atado a ningún proyecto, como es habitual, sino que sería para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA). No obstante, las palabras del presidente del BID cayeron como balde de agua fría también en San Juan.

Llamó la atención esta movida de alto calibre político, ya que el BID nunca dejó de prestarle plata a la Argentina, ni siquiera cuando el país estaba en default, y ahora es el único organismo multilateral que mantiene bloqueado un crédito para el país. Habrá que esperar por más precisiones desde el banco o desde Nación que permitan diagramar nuevas gestiones o permitir que vuelva la tranquilidad en la casona de calle Paula.