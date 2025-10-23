jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes sociales

Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner: "De qué...

La ministra de Seguridad y candidata a senadora porteña salió al cruce de las críticas de Cristina Kirchner al modelo económico de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió hoy a responderle a Cristina Kirchner por el video que subió en redes sociales con críticas a la gestión de Javier Milei, a tres días de las elecciones legislativas nacionales.

Lee además
Cristina Kirchner y Estela de Carlotto, en un acto 
Celebra 95 años

Cristina Kirchner a Estela de Carlotto en su cumple: "Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país"
Cristina Kirchner, en el balcón de su domicilio.
Antesala de las elecciones

Cristina Kirchner dijo que "el experimento libertario fracasó" y que "el freno a Milei empieza este domingo"

"Señora condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó TU gobierno con Alberto y Massa. Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El Ministro de (in)Seguridad había dicho que "los narcos" ganaron la batalla. ¿De qué fracaso hablas?", le contestó en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que Milei "avisó que no iba a ser fácil". "Pero te aseguro que estamos por el camino correcto. Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena", cerró su mensaje Bullrich.

La ex mandataria sostuvo en un video que "el experimento libertario fracasó" y llamó a votar por el peronismo en los comicios de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1981404586213585079&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

"Kukas comunistas" y otras definiciones de Pablo Quirno, el nuevo canciller argentino

Milei y Caputo se reunirán con el CEO de JP Morgan, uno de los cerebros del salvataje a Argentina

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes

Cambios en el Gobierno: Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Werthein

Facundo Manes, sobre el presidente Milei: "Vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores"

Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan

Mariano Cúneo Libarona dejará el Gabinete después de las elecciones

El gobierno de Estados Unidos cuadruplicó la cuota para importar carne vacuna desde la Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)
Controles

Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios
Incertidumbre

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios

La Planta y el amor de toda una vida video
Pasiones del Interior

La Planta y el amor de toda una vida

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo
Santa Lucía

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes
Apuesta fuerte

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes