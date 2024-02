Para Cristina, Milei es el político que "mejor está haciendo las cosas"

En su programa matutino Navarro 2023, afirmó que la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene una visión tan negativa como se podría suponer del ejercicio del poder de Javier Milei.

El periodista de fuerte llegada a la dos veces presidenta aseguró que “Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a Milei (...) Cree que la inflación va a ir bajando de a poco. Que va a haber una segunda devaluación en marzo o abril pero que va a ser chica y que no va a pasar a precios. Indudablemente debe hablar con algún economista que opina así”, apuntó.

El comunicador, a quienes algunos consideran como un vocero de la ex presidenta, que dice lo que ella no puede salir a decir en público, continuó con que Cristina Kirchner "cree que (Milei) va a acumular los dólares del campo y que en julio va a dolarizar, por más que lo niegue. Al contrario, cree que lo niega para que la gente deje de pensar en eso”.

“Cristina cree que Milei es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar. Es decir, siempre redobla la apuesta. Nunca va para atrás”, analizó Navarro.

Según el ex C5N, Cristina Kirchner cree que el libertario "va a aguantar" las embestidas porque se encuentra “con una dirigencia, incluyendo a todo el peronismo, con poco coraje para enfrentarlo al lado del coraje que tiene Milei".