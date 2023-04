Otro episodio de la lucha por los símbolos de Milei con Vallejos de protagonista

Streaming de Tiempo Daniel Molina, en Off the record: "Hay vecinos de primera y vecinos de segunda" en Santa Lucía

La aparición de la foto desató un encontronazo con Miers, la conocida abogada provida. Remarcó que el empresario no podía estar en la reunión porque no es apoderado ni abogado y que, además, no puede usar la simbología de Milei porque el mismo presidenciable no lo quiere. "Milei no quiere alianzas con Juntos por el Cambio", dijo la letrada, que es presidenta del Partido Demócrata Cristiano. "Él se alió con Juntos por el Cambio y decidió salir del espacio libertario. Milei no quiere nada con ellos, ni con Vallejos ni con Pepe Honguito", señaló.

Cabe recordar que Vallejos supo integrar el Partido Demócrata, que está dentro de Unión y Desarrollo, el lema que representa al economista, pero no duró mucho. Hubo una enrarecida salida, con acusaciones de robo de afiliaciones y violencia -no comprobadas- y el hombre conformó un espacio propio que selló un acuerdo con Marcelo Orrego para integrar el lema Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio) y disputar la primera magistratura provincial. Desde entonces, usó el rostro de Milei en la cartelería hasta que la Justicia lo intimó a quitarlos, algo que sucedió de manera parcial hasta el momento.

Puntualmente, sobre el cruce con Vallejos, Miers fue al hueso: "Hay prepotencia. Hace rato que no veo ese nivel de agresión. Faltó el respeto del tribunal". Además, apuntó que es un "farsante porque no tiene identidad" y que le mintió a los votantes, pero sobre todo a sus militantes, que "militan por Milei, porque a Vallejos no lo conoce nadie".