OSP: ya aplican sanciones a los médicos que cobran plus en San Juan

El 6 de marzo el Ministerio de Salud anunció un mecanismo para evitar el cobro de plus al afiliado, consistente en el ofrecimiento, por parte de la OSP a l as sociedades intermedias, del abono de un valor cercano al valor ético mínimo propuesto por las distintas especialidades médicas . Si bien se estipularon estas actualizaciones, hay profesionales que siguen considerando que es poco, y que este monto debería ser de más de 10.000 pesos, por lo que siguen cobrando plus.

"El proyecto de fidelización de prestadores abarca el hecho de decir que vamos a mejorar la consulta con el principal objetivo de que no haya cobro de diferencias hacia los pacientes, o sea, erradicar el tema del plus. En ese sentido, nosotros habíamos propuesto la consulta básica en 8.000 pesos, pero bueno, todas las consultas suben proporcionalmente", sostuvo Fasoli este miércoles en diálogo con Radio Sarmiento.

El interventor detalló sobre la diferencia de pago que "la consulta básica iba a 8.000 pesos y la consulta especialista a 9.550. Entendiendo que, bueno, si no era el valor ético mínimo, porque algunas especialidades pretendían más, estaba dentro de la lógica, muy cerca de ese valor. Y no es un cambio de modelo prestacional, es sencillamente un proyecto que contempla la asignación del plus con el compromiso de no cobrar esa diferencia a los profesionales que perciban ese monto. Y dejamos la libertad de que el profesional que no quiera o no acepte ese valor, siga siendo prestador de la Obra Social Provincia, pero el valor de la consulta para él, en ese caso, queda fijada al valor que tuvo en enero del 2024, fijado para siempre".

Fasoli aseguró que ya tienen en sus manos una veintena de médicos denunciados, "que siguen cobrando diferencia, entonces lo hemos pasado al padrón de no fidelizados, y ellos este mes no van a cobrar la consulta en ese valor de 2.500 pesos si es especialista, o de 8.000 pesos si no es especialista".

El interventor justificó sobre el pedido de una consulta a más de 10.000 pesos que "eso lo entendemos y estamos tratando de llegar al valor ético mínimo, en realidad 9.550 pesos para un valor ético mínimo de 10.000 estamos ahí al lado y para lanzar un programa como este consideramos que es más que aceptable ese hecho. De todas maneras, si el médico individualmente piensa que como no llega a los 9.500 de OSP tiene que cobrar de diferencia, lo único que tiene que saber es que va a quedar en un valor no fidelizado cobrando 4.000 pesos la consulta, esto va a tener que cobrarlo a modo de plus, en realidad nosotros tenemos 150.000 afiliados y tenemos que pensar en todas las prestaciones, no solamente en la consulta, evidentemente la puerta de entrada al sistema de salud es la consulta".

Sobre los tiempos de pago agregó que "la consulta entra dentro del pronto pago, que es un esfuerzo que viene siendo dado hace mucho tiempo, de pagar el 95% del valor de esas consultas o de esas prácticas o de cualquier prestación a los 15 días de presentada la factura, debo decir, y esto es un reconocimiento, porque por cuestiones de firma y por cuestiones de cambio de autoridad y toda la historia, se ha demorado en algunos meses, como en el mes de enero, un poco menos, ya en el mes de febrero por suerte, pero pensamos que a partir de la licitación de marzo, se va a cancelar eso, ese 95%, a partir de los 15 días, si nos permite el tema de facturación, pero consideramos que en 15 o 20 días está pagado".

Para denunciar el cobro de plus, el Gobierno de San Juan habilitó una pestaña dentro de la página de la OSP especialmente diseñada para que el denunciante mantenga el anonimato. Podés ingresar haciendo click acá.

Balance de los 100 días: "no controlaban nada"

Fasoli habló de la gestión que está haciendo a 100 días de la asunción en sus funciones. "Lo que hemos ordenado primero es hacia adentro, porque teníamos muchísimos problemas con falta de controles, con auditorías tercerizadas, que no controlaban nada, con 100.000 problemas que hemos ido ordenando. Yo diría que todavía no se ve traducido eso en servicios, porque lógicamente primero hay que ordenar", evaluó.

"Estamos armando el tema de un programa informático que nos permita tener datos de todo tipo, y eso no ha llegado a este tiempo. Calculamos que en un par de meses más vamos a ver realmente la diferencia cualitativa y también cuantitativa de las prestaciones", anunció Fasoli.

Y agregó: "el primer objetivo era dar transparencia, más que nada, a la prestación médica en lo concerniente a consulta. Pero también se extiende a las prácticas, por ejemplo las prácticas quirúrgicas. Usted sabe que hoy hay un paciente que tiene que operarse, tiene que pagar diferencias de honorarios también, de todo tipo, entonces también yo habría que ordenarlo. O sea, hay que hacerlo más transparente y tiene que quedar claro cuál es el objetivo. El objetivo es velar por los compromisos asumidos y darle cumplimiento a los mismos. Entonces, sólo así podemos saber realmente cuánto es el costo de la salud para los afiliados de San Juan".