Orrego entró vitoreado a recibir su diploma de gobernador y habló de achicar el Estado

"El organigrama de gobierno, por supuesto, se habrán dado cuenta que hay unos cambios. Va a haber cambios, Va a haber un achicamiento también en materia del Estado. Hay muchas direcciones, subdirecciones y tantas cosas más, donde no estamos en tiempos... Nosotros tenemos que dar un ejemplo y eso también se va a mostrar", dio Marcelo Orrego, confirmando que aplicará un recorte de oficinas estatales para su gestión.

Aunque este viernes anunció cinco de sus futuros miembros de gabinete, no quiso dar detalles de cómo armará la estructura completa: "Se va a mostrar a su tiempo y armoniosamente". Y destacó: "no quiero adelantar muchas cosas, pero sí, por supuesto, habrá algunos cambios de organismos".

El gobernador electo hizo estas importantes declaraciones en su ingreso al Centro de Convenciones, donde se hizo el acto de entrega de diplomas a los funcionarios provinciales electos para la gestión 2023-2027. Al entrar a la sala repleta, recibió ovaciones de los presentes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1722973566994448586&partner=&hide_thread=false Marcelo Orrego, ovacionado en su ingreso al acto de entrega de certificado como gobernador electo de San Juan pic.twitter.com/Yeq3aFUrrK — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 10, 2023

A la prensa, antes de entrar, el santaluceño analizó que "el pueblo me ha honrado para poder servirles cuatro años a esta querida provincia y al mismo tiempo también a muchos intendentes que han sido electos, intendentas también, concejales, diputados proporcionales, diputados departamentales, la verdad que debe ser un día muy particular".

Agregó que "atrás de cada uno de ellos hay mucho esfuerzo, pero lo que puedo decir yo, la verdad que me siento muy feliz, muy honrado, porque la gente me ha dado una oportunidad, porque me ha prestado la confianza y bueno, ahora hay que devolverse la laburando todos los días, ¿no? Por supuesto, porque de esto se trata".

image.png

Sobre el contexto nacional, sabiendo que no habrá presidente de su mismo palo, Orrego dijo que "la política es la herramienta para resolver las injusticias y desde el gobierno vamos en momentos difíciles, porque la verdad cualquiera sea el escenario, tanto a nivel nacional, y por supuesto todas las provincias de la Argentina van a estar en un escenario bastante delicado y creo yo que si los sanjuaninos estamos unidos no hay nada que no podamos resolver".

Orrego anunció este viernes a algunos de sus próximos ministros: "en el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanza va a ser el contador público Roberto Gutiérrez. En el Ministerio de Educación va a ser la licenciada en Educación Silvia Fuentes. En el Ministerio de Salud, quien va a ser el ministro, va a ser el doctor Amilcar Dobladez. En el Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación va a ser el contador Gustavo Fernández y el Secretario General de la Gobernación va a ser Emilio Achem", dijo.