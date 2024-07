Orrego destacó el acuerdo con Nación para obras en escuelas y contó por qué no estará en el desfile del 9 de julio

Esta mañana, el gobernador Marcelo Orrego fue recibido en Rawson por el intendente Carlos Munisaga, quien lo acompañó a recorrer una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carneo Español. Allí, el mandatario provincial analizó lo que quedó de la visita del presidente Javier Milei, el pasado jueves, y destacó los convenios que se logró firmar para la construcción y refacción de escuelas en la provincia. Al mismo tiempo, contó que no podrá estar en el desfile del próximo 9 de julio con el que se conmemorará el Día de la Independencia en San Juan.

“Este tipo de eventos es importante no solo para los vecinos de Rawson sino para toda la provincia, donde los productores trabajan mucho y colaboran con la economía circular, la economía doméstica no solo de Rawson sino de toda la provincia”, comenzó diciendo en rueda de prensa el Gobernador sobre la Fiesta, al ingresar al Predio Gaucho José Dolores.

image.png

Y, ante la consulta de los periodistas, destacó los últimos acuerdos del Gobierno provincial con Nación. “Hemos conseguido varios acuerdos. Y es que, si fuera para mí no pido nada, pero cuando se trata de pedir por los sanjuaninos, pido todo. Creo que ha sido, hasta el día de hoy, una modalidad de todos los gobernadores que hemos tenido en San Juan y yo no soy la excepción, al contrario, creo que voy a ser más insistidor todavía. Es importante para nuestra provincia, precisamos, siempre de ayudas”, comentó Orrego.

Al tiempo que destacó: “Al habernos quitado fondos desde Nación, que son muy importantes, quiere decir que me tengo que poner la corbata y el saco tantas veces como sea necesario para pedir. Logramos destrabar obras de infraestructura importante, por ejemplo, los acueductos de Gran Tulum, Rodeo y Jáchal. Y acá, en Rawson, hemos podido conseguir los fondos para el tratamiento de líquidos cloacales en la zona del Cerrillo Barboza, que está financiado por provincia y por Nación, son avances importantes. Además, me parece muy importante haber podido concluir con lo que el tema de la escuela, donde la provincia tenía 25 escuelas que estaban financiadas por Nación, pero estaban totalmente paradas y no había posibilidad de seguir”.

En ese contexto, recordó que, se logró que Nación financie 16 escuelas y San Juan se hará cargo de 9. “Es muy importante porque vamos a poner menos. Con fondos provinciales van a ser 1.800 millones de pesos y la Nación va a poner casi $8.300 millones”, ponderó.

En cuanto al desfile del próximo martes por el Día de la Independencia, Orrego confió que, “yo, en lo particular, no voy a poder estar, porque tengo que estar en Tucumán. Pero, aunque me toque a la distancia, todos los sanjuaninos van a poder disfrutar de un hermoso desfile”. De ese modo hizo referencia su viaje durante los actos oficiales a nivel nacional, en los que acompañará al presidente Milei para luego participar de la firma del Pacto de Mayo que, según calificó, “no va a ser poca cosa”.