Moria Casán le dio la receta a Sergio Massa: "Pirámide de vaselina y ..."

Ayer, tras un encuentro de Sergio Massa con intelectuales y personajes dela cultura y el espectáculo argumentos, Moria fue entrevistada, y habló de Massa: “Lo conozco como sus valores, como padre, como hijo, como marido y ahora como yerno que es un amor. Un hombre súper afable, de grandes valores, muy amante de su país.”, señaló

La actriz, conductora y vedette, aclaró que le dio una sugerencia a Sergio Massa, porque,” yo no doy consejos. Porque no tengo la sabiduría, ni soy quien, para dar consejos, pero hasta mi hija nunca le di consejos. Pero a Sergio, ¿me dice que te parece?, algunas veces me pregunta cosas y le digo mira: Yo tengo un modus operandi, un modus vivendi que es la pirámide de vaselina. Que no te enganches ni con lo bueno ni con lo malo. Enfocarte en lo tuyo y siempre para adelante”, reveló.

La inquietante referencia a la “pirámide de vaselina” fue objeto de debate, sin que haya consenso todavía sobre que quiso exactamente decir.

Además comparó a Sergio Masa con Miguel Ángel, quien pudo esculpir El David, una de las obras de arte más importantes de la historia de la humanidad, sobre un pedazo de marmol "agrietado".