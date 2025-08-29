Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

El Senado de la Nación exhibe una brecha significativa en la conformación de los equipos de trabajo de sus legisladores , con diferencias que van desde apenas seis asesores hasta 38, según los últimos datos oficiales. Esta disparidad se observa incluso dentro de los mismos bloques políticos, como el Frente de Todos (alianza por la que ingresaron), donde algunos senadores operan con equipos numerosos y otros con plantillas reducidas.

Inflación Inflación de agosto: analistas apuntan que el dólar impulsó al alza el precio de los alimentos

El ranking lo encabeza Antonio Rodas (Chaco, Frente de Todos) con 38 asesores, seguido por Gerardo Montenegro (Santiago del Estero, Frente de Todos) con 33 y María Carolina Moises (Jujuy, Unión por la Patria) con 30. Completan el “Top 5” José Mayans (Formosa, Unión por la Patria) con 29 y Fernando Rejal (La Rioja, Unión por la Patria) con 27 asesores.

En el extremo opuesto se encuentran legisladores que gestionan su trabajo con un equipo mínimo de seis asesores. Entre ellos figuran Juan Manzur (Tucumán, Frente de Todos), Rodolfo Suárez (Mendoza, Frente Cambia Mendoza) y Guadalupe Tagliaferri (CABA, JXC).

Otros senadores con equipos reducidos de siete asesores incluyen a Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, PRO), Carlos Omar Arce (Misiones, Frente Renovador de la Concordia) y Alejandra Vigo (Córdoba, Hacemos por Córdoba).

En cuanto a la representación de San Juan, los senadores cuentan con plantillas intermedias: Celeste Giménez (Unión por la Patria) ocupa el puesto 13 con 23 asesores, siendo la legisladora de la provincia con mayor cantidad de personal en su equipo; Sergio Uñac (Unión por la Patria) tiene 20 asesores, ubicándose en el puesto 19, empatado con otros senadores de distintos distritos; y Bruno Olivera (La Libertad Avanza) dispone de 16 asesores, compartiendo la posición 27 con varios colegas de la cámara.

Empates y agrupamientos

El ranking muestra también cómo varios senadores comparten el mismo número de asesores, generando “bolsas” de legisladores con equipos de tamaño similar. Por ejemplo, Daniel Pablo Bensusán (La Pampa, Frente de Todos) y Mariano Recalde (CABA, Frente de Todos) tienen 25 asesores, mientras que otros como Daniel Kroneberger (La Pampa, JXC) y Sergio Leavy (Salta, Frente de Todos) cuentan con 24.

El listado completo