viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El listado completo

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

Los senadores muestran una marcada disparidad en la cantidad de asesores de sus equipos, que va de 6 a 38. En San Juan, Celeste Giménez, Sergio Uñac y Bruno Olivera cuentan con plantillas intermedias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Senado de la Nación exhibe una brecha significativa en la conformación de los equipos de trabajo de sus legisladores, con diferencias que van desde apenas seis asesores hasta 38, según los últimos datos oficiales. Esta disparidad se observa incluso dentro de los mismos bloques políticos, como el Frente de Todos (alianza por la que ingresaron), donde algunos senadores operan con equipos numerosos y otros con plantillas reducidas.

Lee además
la fiebre del dolar: ¿cuanto compraron los ahorristas en julio?
Mercados

La fiebre del dólar: ¿cuánto compraron los ahorristas en julio?
inflacion de agosto: analistas apuntan que el dolar impulso al alza el precio de los alimentos
Inflación

Inflación de agosto: analistas apuntan que el dólar impulsó al alza el precio de los alimentos

El ranking lo encabeza Antonio Rodas (Chaco, Frente de Todos) con 38 asesores, seguido por Gerardo Montenegro (Santiago del Estero, Frente de Todos) con 33 y María Carolina Moises (Jujuy, Unión por la Patria) con 30. Completan el “Top 5” José Mayans (Formosa, Unión por la Patria) con 29 y Fernando Rejal (La Rioja, Unión por la Patria) con 27 asesores.

En el extremo opuesto se encuentran legisladores que gestionan su trabajo con un equipo mínimo de seis asesores. Entre ellos figuran Juan Manzur (Tucumán, Frente de Todos), Rodolfo Suárez (Mendoza, Frente Cambia Mendoza) y Guadalupe Tagliaferri (CABA, JXC).

Otros senadores con equipos reducidos de siete asesores incluyen a Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, PRO), Carlos Omar Arce (Misiones, Frente Renovador de la Concordia) y Alejandra Vigo (Córdoba, Hacemos por Córdoba).

En cuanto a la representación de San Juan, los senadores cuentan con plantillas intermedias: Celeste Giménez (Unión por la Patria) ocupa el puesto 13 con 23 asesores, siendo la legisladora de la provincia con mayor cantidad de personal en su equipo; Sergio Uñac (Unión por la Patria) tiene 20 asesores, ubicándose en el puesto 19, empatado con otros senadores de distintos distritos; y Bruno Olivera (La Libertad Avanza) dispone de 16 asesores, compartiendo la posición 27 con varios colegas de la cámara.

Empates y agrupamientos

El ranking muestra también cómo varios senadores comparten el mismo número de asesores, generando “bolsas” de legisladores con equipos de tamaño similar. Por ejemplo, Daniel Pablo Bensusán (La Pampa, Frente de Todos) y Mariano Recalde (CABA, Frente de Todos) tienen 25 asesores, mientras que otros como Daniel Kroneberger (La Pampa, JXC) y Sergio Leavy (Salta, Frente de Todos) cuentan con 24.

El listado completo

ChatGPT Image 29 ago 2025, 10_04_27 p.m.

Seguí leyendo

Piden la renuncia del vicepresidente del PRO, por mileísta

En medio del escándalo por presuntas coimas, aparecieron audios de Karina Milei

Este domingo, batalla electoral clave en Corrientes: ¿Quién gana la gobernación?

Un estudio privado contradice los datos de pobreza del INDEC: La explicación

Apareció el dueño de la droguería suizo Argentina, y entregó su celular en comodoro Py

Fabián Martín acompañó la presentación del anteproyecto del plan de ordenamiento territorial en Calingasta

El Gobierno analiza recortar subsidios a la electricidad en invierno y al gas en verano

Netanyahu correr riesgo de caer detenido en Argentina, y le pidió a Milei reunirse en Nueva York

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le preguntaron a sergio unac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizo a villarruel
Declaraciones

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver
En sus palabras

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Te Puede Interesar

El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales
Paritarias

El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jubilada, tiktoker y abuela de 16 niños: Lili Toledo, la sanjuanina viral por sus videos video
Personajes sanjuaninos

Jubilada, tiktoker y abuela de 16 niños: Lili Toledo, la sanjuanina viral por sus videos

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores
El listado completo

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

Homo Argentum, la triste comedia que no representa el ser argentino. video
Tiempo para Ver

"Homo Argentum", una comedia que no hace reír y pone la hipocresía ante el espejo

Santiago Mira Terzano: el joven con Síndrome de Down que es Técnico en Turismo y sueña con mostrar San Juan al mundo
Historias

Santiago Mira Terzano: el joven con Síndrome de Down que es Técnico en Turismo y sueña con mostrar San Juan al mundo