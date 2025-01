Milei viaja a Estados Unidos por la asunción de Trump: cómo será la agenda del primer viaje oficial del 2025

Debido a que el avión presidencial comprado durante la gestión de Alberto Fernández todavía no está con su capacidad completa de operación, el jefe de Estado deberá hacer una escala técnica a mitad del viaje, aunque todavía no está definido el país en el que se hará.

En octubre pasado el ARG-01 se sometió a una inspección general en suelo norteamericano para volver a entrar en funcionamiento, ya que desde junio último estaba inactivo.

La aeronave tiene la particularidad de que, a diferencia de su antecesor, el Tango-01, puede conectar Buenos Aires con los Estados Unidos y Europa de manera directa, pero para esto necesita un mantenimiento más profundo y costoso.

Cuando ya se encuentre en Washington, Milei irá en primer lugar a una cena y baile organizada por la agrupación Hispano en el hotel Omni de esa ciudad, en honor al triunfo de Trump.

En ese lugar estarán, entre otros, los gobernadores Kristi Noem (Dakota del sur) y Rick Perry (Texas, mandato cumplido), y los senadores Marco Rubio, Ron Johnson, Ted Cruz y Bernie Moreno.

También habrá importantes referentes del Partido Republicano y de algunos de sus aliados, como Donald Trump Jr., Sean Duffy, Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Leah Francis Campos, Christopher Landau, Ben Carson y Lori Chavez DeRemer.

Por último, entre los invitados están figuras de la televisión, el sector privado y la política local, como la presentadora Rachel Campos Duffy; la ex primera dama de San Francisco, Kimberly Guilfoyle, y el empresario alimenticio de ascendencia española Bob Unanue.

El Presidente fue invitado a este evento por la plataforma financiera Latino Wall Street (LWS), que le entregará durante la velada el “Premio LWS 2025 - Titán de la Reforma Económica” por su “extraordinario liderazgo y sus logros transformadores”.

Unos días más tarde, Milei participará de la asunción de Trump, donde volverá a verse con los más importantes jefes de Estado del mundo, como Giorgia Meloni, de Italia, Emmanuel Macron, de Francia; Olaf Scholz, de Alemania, y Keir Starmer, flamante primer ministro del Reino Unido, entre otros.

Si bien evitó pronunciarse de manera contundente durante las elecciones norteamericanas, el libertario mostró su preferencia hacia el líder republicano, por quien apostó a lo largo de la campaña.

De hecho, poco después de que Trump saliera victorioso en los comicios de su país, el presidente argentino fue al primer mandatario que recibió en su mansión de Mar-A-Lago, en la Florida.

“Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. El trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes Make Argentina Grate Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países”, señaló el futuro presidente estadounidense, con tono jocoso, en aquella oportunidad.

Luego de este acto en Washington D.C., Milei partirá rumbo a Suiza para asistir, una vez más, al Foro Económico Mundial de Davos, donde se espera que vuelva a dar un discurso crítico de ese organismo.

“Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente, se encuentran cooptados por una visión del mundo, que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza” sostuvo en enero del año pasado, poco después de haber asumido al frente de la Casa Rosada.

Aquella vez, finalizó su discurso dirigiéndose a los empresarios presentes en ese lugar, a los que les pidió que no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado".

“Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general”, exclamó.

