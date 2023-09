Milei fue invitado a un programa, pidió lista de invitados y al final decidió no asistir

Javier Milei volvió a quedar en el ojo de la tormenta después de que un periodista de TN revelara que fue invitado a su programa, que pidió la lista de invitados y, como no fueron de su agrado, decidió rechazar la propuesta de una forma controversial. Así lo detalló el conductor Diego Sehinkman , quien contó lo sucedido y realizó una dura editorial. "No seamos sumisos ante el atropello”, sostuvo.

"Voy a ser breve pero contundente", advirtió Sehinkman en el inicio de su editorial en "Sólo una vuelta más". Y luego se abocó a evaluar lo que, en principio, consideró un "entredicho" con Milei.

Gran parte del mensaje se centró en un mensaje que compartió el diputado. Se trata de un retuit de La Derecha Diario, el brazo mediático -de íntima conexión con Milei- que propala el ideario del libertario y sus habituales ataques contra opositores y periodistas.

"Dice que acá le habíamos armado una emboscada y consistía en cruzarlo con Campanella", dijo Sehinkman sobre la versión que hicieron correr los seguidores de Milei, que la tomaron contra el director de cine.

"Es una mentira total y absoluta. Cualquiera que sigue este programa sabe que no es un programa de debates. Y muchísimo menos sin que lo sepan los invitados", subrayó el conductor de TV. Y advirtió: "Nuestros golpes van arriba del cinturón, nunca hay golpes bajos".

Salió a deslindar a Campanella de la situación, ya que él iba a ser entrevistado el lunes y Milei fue invitado para el programa del domingo.

Recordó que el economista fue invitado numerosas veces al envío que conduce en la pantalla de TN. "Él también es un producto mediático. No significa no respetar o ir de mala fe. Significa que es mentira que se le tendió una emboscada, una trampa", añadió al respecto.

Detalló que, como ya se había difundido, los invitados para el domingo eran el analista político Andrés Malamud, el filósofo Santiago Kovadloff y el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri. También se iba a sumar Gonzalo Bonadeo.

"¿Cuál es la incomodidad que se le produce a Milei, que pretende ser presidente y enfrentar mafias, corporaciones y casta, con convivir en un espacio donde va a salir por zoom Malamud, que a veces lo convalidó y otras no, Kovadloff...?", se preguntó Sehinkman.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCxX7DYTOpCW%2F%3Figshid%3DMTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2uihJ5HXYBBIl7lArwPFOUfG5YFiOZAsDVilY8SqN9fSiilxSGqDsCr6fs73zBm8gjhCTjfKuoxxdkZBWF9RCyMpnTzAZC3W1IcAHlyZAOZCjyfNZAFTKPBCP9uUZBTkkaNKO8dDP88ieb4tPyyk44Gc5RTOzV2ZAZBYBH8RbxY66t1d20rNXT63f8qTm2uHu0UKDKhF View this post on Instagram A post shared by (@orson_radio)

Tras destacar que "la libertad es que cada uno haga lo que quiera cuando recibe una invitación", puso la lupa sobre un punto crítico: la revisión de listas.

"No pasa nada con no venir. ¿Dónde sí pasa algo? Pasa algo con empezar a revisar una lista, porque evoca lo peor de la historia argentina . La revisación de listas no es un buen síntoma", señaló el animador televisivo y psicólogo.

En ese sentido, alertó que "todas las personas tienen genes autoritarios" que pueden activarse "en determinado contexto", como el actual, con "mucha disconformidad y bronca".

"Por eso es nuestro deber advertir que no tenemos que dejar pasar revisaciones injustas de listas de invitados", redobló su cuestionamiento principal contra Milei.

Diego Sehinkman reveló que Javier Milei le mandó un mensaje insultante a su producción

El periodista fue más allá: ventiló que su producción recibió un mensaje con insultos contra los invitados.

"Algo más que no mencioné ayer: el cómo", introdujo el tema Sehinkman.

Siguió por la misma línea: "Los que están en lo más alto del poder o puede acceder a lo más alto manejan el fuego de las hornallas de la conversación pública".

"A mí me incomodó profundamente leer un mensaje a mi producción donde Milei insultaba en mayúsculas, no lo muestro porque no es mi forma, pero son las mismas palabras que él usa en cámara, a Kovadloff, a Malamud, a Luis Petri. ¿Qué necesidad hay de insultar violentamente a adversarios políticos?", expresó el periodista.

Y continuó, preocupado, por el escenario que se abriría con una eventual presidencia: "¿Cómo va a hacer Milei si quiere enfrentar corporaciones, mafias, castas, si va a ir al Congreso a negociar, si pretende hacer reformas contundentes, estructurales al estilo Menem?".

Ya sobre el último tramo, en sintonía con las palabras que pronunció el lunes al revelar la polémica situación, comparó a Milei con el kirchnerismo.

"Si no, empezamos con la etiqueta fácil: pasamos del 'esbirro de' al 'ensobrado de'. Largamos acá y llegamos acá. No hicimos un espectacular giro de 360 grados. Estamos en el mismo lugar en donde nos dejó el kirchnerismo, atacándote desde lo más alto del poder", alertó Sehinkman.

"Si Milei o quien sea, porque yo no tengo nada en contra de Javier, empieza a implantar en la conversación pública 'mierdas', 'zurdos', 'ensobrados', empieza a pudrirla... Y, como se dice habitualmente, la pradera está demasiado seca", retomó su preocupación por el "gen autoritario".

"Esto es lo que tengo para decir desde acá. No hubo emboscada", remarcó el periodista.

Fuente: Clarín