lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Premio

Milei fue distinguido como "Economista del Año 2025″ por parte de una reconocida entidad de Brasil

Se trata del reconocimiento que otorga la Ordem dos Economistas Do Brasil, de San Pablo, que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei

El presidente Javier Milei recibió este lunes la distinción “Economista del Año 2025” por la Ordem dos Economistas Do Brasil, entidad civil con base en San Pablo, que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región.

Lee además
hay nueva reunion paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del gobierno de san juan
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan
Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El Jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Milei había recibido la notificación del reconocimiento en febrero, donde participaron de la reunión el presidente de la Orden de Economistas de Brasil, Manuel Enríquez García; el Vicepresidente, Luis Carlos Barnabé; el coordinador Local en Argentina, Iván Slepoy; los miembros honorarios, Ricardo Sayeg, Héctor Trabucco; y Javier Goldstein.

La Orden de Economistas de Brasil fue la primera asociación profesional de economistas, fundada el 11 de enero de 1935 en la Facultad de Ciencias Económicas de São Paulo. Poco después de su fundación (el 15 de enero de 1936), recibió el reconocimiento como gremio profesional (aunque conservó el nombre de Orden de Economistas de São Paulo).

image

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el Presidente adelantó el viernes que tomará dos medidas concretas para resguardar el equilibrio fiscal y evitar que el Congreso revierta las políticas de ajuste de su Gobierno.

En medio del conflicto abierto con la oposición en el Congreso por la reciente aprobación de leyes que aumentan el gasto público, el jefe de Estado anunció la prohibición formal de financiar el gasto primario con emisión monetaria y el envío de un proyecto de ley para castigar penalmente la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal.

La primera medida que anunció Milei consiste en una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro nacional utilice fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario del Estado. En la práctica, esto bloquea la posibilidad de apelar a la emisión monetaria como vía de financiamiento de los déficits fiscales.

“El lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, afirmó el Presidente durante su discurso. Según el mandatario, esta forma de financiamiento ya estaba descartada en la práctica durante su gestión, pero ahora ese compromiso quedará formalizado mediante una resolución administrativa.

Desde el punto de vista de la doctrina económica a la que adscribe el Gobierno, la emisión sin respaldo fue uno de los motores principales de la inflación que la Argentina arrastró durante años. El Presidente insistió en que el exceso de dinero en la economía “destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos”. Al eliminar esta vía, Milei busca garantizar que no se repita la dinámica inflacionaria registrada en el pasado reciente.

La segunda medida va más allá y propone cambiar el marco legal. Milei adelantó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal. El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.

En la fundamentación, el Presidente sostuvo que la historia argentina reciente muestra que cada vez que el Estado aumentó el gasto sin capacidad de financiamiento genuino, recurrió a la emisión o un mayor endeudamiento. Esto, advirtió, terminó en procesos de inflación acelerada, pérdida del poder adquisitivo y, como consecuencia, más pobreza e inestabilidad social.

“Como les dije hace algunos meses, cuando anunciamos la salida del cepo cambiario, nosotros vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, y la única manera de lograr este objetivo es a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario”, dijo Milei.

(Fuente: Infobae)

Seguí leyendo

El Gobierno sale a buscar pequeños emprendimientos mineros para regularizarlos y que aprovechen el boom de la actividad

Desde lo alto, así está hoy el barrio de categoría que San Juan busca recuperar: gestiones "muy avanzadas"

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac

Los detalles de la reunión de Orrego que selló el nacimiento de Por San Juan sin La Libertad Avanza

Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados

La opinión de los miembros de organismo que elige jueces en San Juan sobre la reforma del sistema: cuestionamientos y cautela

Las principales frases del discurso de Javier Milei por cadena nacional

Adorni le respondió a Mondino, tras las fuertes palabras contra Milei: "Comentario muy...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El Jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Te Puede Interesar

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.
Electrodomésticos

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes
Relevamiento

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan