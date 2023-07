Megajuicio por lesa humanidad en San Juan: uno por uno, lo que resolvió el tribunal

Megacausa III Lesa humanidad: piden perpetua para 7 represores y un ex fiscal que actuaron en San Juan

-Jorge Antonio Olivera: perpetua por privación ilegítima de la libertad agravada, dos hechos. Tormentos agravados dos hechos. Homicidio doblemente agravado por 5 hechos en concurso real.

-Daniel Rolando Gómez: perpetua coautor responsable privación abusiva de la libertad agravada un hecho. Privación ilegítima de la libertad un hecho. Tormentos agravados por dos hechos. Homicidio doblemente agravado por 5 hechos en concurso real.

-Eduardo Daniel Cardoso: perpetua coautor responsable privación alusiva agravada un hecho, privación ilegítima de la libertad agravada por un hecho. Tormentos agravados dos hechos y homicidio doblemente agravado por 5 hechos en concurso real.

-Juan Francisco del Torchio: prisión perpetua. Coautor responsable de los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada 1 hecho. Tormentos agravados 1 hecho. Homicidio doblemente agravado 5 hechos en concurso real.

-Miguel Ángel Mejías: prisión perpetua coautor responsable, prisión abusiva agravada 1 hecho. Privación ilegítima de la libertad agravada un hecho. Tormentos agravados 2 hechos. Homicidio doblemente agravado por un hecho. Asociación ilícita integrante todo en concurso real.

-Juan Carlos Coronel: prisión perpetua coautor responsable. Homicidio doblemente agravado por 5 hechos. Privación abusiva de la libertad agravada por un hecho. Privación abusiva agravada por un hecho. Todo conjugado en concurso real.

-Carlos Yannello: prisión perpetua coautor responsable. Homicidio doblemente agravado por 13 hechos. Tormentos agravados y privación ilegítima de la gravedad agravada en perjuicio de 50 personas. Violación agravada dos hechos y abuso sexual agravado un hecho, robo dos hechos; en concurso real.

-Carlos Ángel Castro: absuelto

-Horacio Antonio Estrada: absuelto

-Araldo Alfredo Medina: 7 años privación ilegítima de la libertad agravada dos hechos. Tormentos agravados dos hechos; en concurso real.

-Eduardo Ernesto Traverso: 6 años. Privación ilegal de libertad agravada en perjuicio de dos personas. Tormentos agravados por ser perseguidor político en perjuicio de 2 personas.

-Gustavo Adolfo Lafuente: absuelto

-Ricardo Claudio Kaliciñski: absuelto

-Marcelo Edgardo López: 10 años por los delitos de Privación abusiva de la libertad agravado en perjuicio de 4 personas. Privación abusiva de la libertad por amenazas por un hecho. Tormentos agravados 5 hechos. Asociación ilícita; en concurso real.

-Miguel Ángel Berguñan: absuelto

-Jorge Manuel Laiseca 5 años, tormentos agravados por ser perseguidor político en perjuicio de una persona.

-Eusebio Jurczyszyn: 12 años, coautor responsable privación abusivad de la libertad agravada. Tormentos agravados 11 hechos. Asociación ilícita.

-Juan Carlos Turón: 4 años, privación abusiva de la libertad agravada por un hecho. Absolver por el resto de los delitos.

-Andrés Walter Alderete: 8 años y 6 meses, tormentos agravados en perjuicio de 5 personas. Privación abusiva de la libertad agravada por un hecho. Privación abusiva de la libertad por amenazas agravadas 4 hechos.

-Felipe Pedro Molina: 9 años, privación abusiva de la libertad agravada por un hecho. Tormentos agravados por un hecho. Privación ilegítima de la libertad por un hecho. Asociación ilícita en calidad de integrante.

-Rubén José Mondaca: 7 años por privación abusiva de la libertad agravada 1 hecho. Tormentos agravados por la condición de perseguidor pólitico en perjuicio de dos personas. En concurso real.

-Norberto José Trigo: absuelto

-Carlos Alberto Ola: absuelto por falta de acusación fiscal

El fallo completo:

Sentencia Autos FMZ 54004613-1976-TO2 y acumulados.pdf

Previa:

Previo a la lectura del dictamen por parte de los jueces federales Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante, algunos de los acusados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras y por ello Jorge Antonio Olivera aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de su defensa a lo largo del juicio que duró más de 4 años.

4c263d61-8b2e-4f83-a325-0fcbc121a8b3.jpg Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante, los jueces del tribunal

"Agradecer a la defensoría técnica, al Dr. Esteban Chervin, al Dr. Diego Giocoli, al Dr. Sergio Herrero y al Dr. Deamonde, defensor oficial de Mendoza, por la brillante tarea desempeñada durante este larguísimo juicio. Nada más, señor presidente. Buenas tardes", manifestó el represor que ya fue condenado por lesa humanidad y que afronta una nueva pena por ello.

Por su parte, Horacio Antonio Estrada, quien podría recibir 10 años de prisión, fue llamado al estrado pero se abstuvo a hacer el uso de la palabra.

113ad79d-a634-4a50-a51c-70918d65e25c.jpg En primer plano, Chervin, uno de los defensores de los imputados destacado por Olivera

Finalmente, los jueces del tribunal resolvieron dictar un cuarto intermedio hasta las 17.30 para dar comienzo a la lectura del fallo de la Megacausa III que investigó privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual.

El fiscal federal Dante Vega solicitó -durante los alegatos- la prisión perpetua para el ex fiscal Juan Carlos Yannello (acusado por encubrimiento de 78 crímenes) y el ex policía Miguel Ángel Mejías. También pidió la máxima pena para los ex militares integrantes de la llamada Patota del RIM 22, compuesta por Gustavo Ramón De Marchi; Jorge Antonio Olivera; Daniel Rolando Gómez; Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francisco del Torchio y Juan Carlos Coronel.

29e4b448-7502-4997-bc17-8f024b7fb536.jpg

El expediente acumula seis causas y comprende hechos padecidos por 150 víctimas, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en el contexto de un caso conocido como 'Fusilamientos'. Si bien en un principio hubo 35 imputados, en el proceso penal hubo dos que quedaron descartados y el resto no continuó por fallecimiento o por enfermedades incapacitantes.

840e0ab6-840e-4f2c-81f7-93a43c2f650a.jpg

Los delitos de lesa humanidad fueron cometidos en la provincia, desde 1974 a 1983, y quienes recibirían el castigo fueron considerados a lo largo del debate -con diversos testimonios- como los principales responsable de la represión en aquellos años.