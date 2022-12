Mauricio Macri va a la final, pero se baja de la premiación

El ex presidente Mauricio Macri podrá a prueba otra vez la idea de que no es "mufa”, y confirmó su presencia en la final del mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Al mismo tiempo, aseguró que no sucederá la foto más temida por el oficialismo; Macri entregándole la copa del mundo, o colgándole la medalla de campeón a Lionel Messi, al adelantar que no participará de la ceremonia de premiación.

“Voy a estar ahí disfrutando de esta maravilla que nos está pasando”, señaló el jefe político de Juntos por el Cambio.

“¿Va a entregar medallas?”, le preguntó el periodista que lo entrevistaba. “No, eso no está en el rol de la Fundación, eso lo hacen las Federaciones”, dijo.

_erHhW9Tx_720x0__1.webp

Después bromeó sobre su encuentro con el presidente francés: “El otro día ya me dijo Macron que vuelve, como diciéndome que van a ganar. Son muy competitivos. No apostamos nada. Antes del partido yo le dije que apuesto por Marruecos´. No seas así, me dijo, tienen que jugar una final con nosotros”, concluyó.