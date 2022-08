Mauricio Macri se hartó de los sindicalistas K: "No se puede convivir con...

En los estrictamente político, dejó definiciones fuertes.

Especialmente disparó contra sindicalistas de filiación kirchnerista, como el docente Roberto Baradel y el aeronáutico Pablo Biró.

Biró suma en las últimas horas enemigos a ambos lados de la grieta. Viene de protagonizar una polémica tras fuertes declaraciones contra el gobierno de Alberto Fernández, al que le prometió un “conflicto de alta intensidad” si pretende “ajustar” salarios en el sector.

"Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro. Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde salió?", apuntó, en el encuentro realizado en la Fundación Libertad, organismo que reúne dirigentes demócratas de toda Hispanoamérica.

Ahora, @mauriciomacri en la Fundación Libertad Rosario.



pic.twitter.com/ak3w7hYYgq — JxC - MILITANCIA (@JxCOficial) August 11, 2022

Sobre el aeronáutico, se mostró convencido de que “no podemos seguir conviviendo con señores como Biró, que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos manejen una empresa aérea que no funciona".

Finalmente, aseguró que Juntos por el Cambio va camino “a derrotar el populismo”, que habrá “segundo tiempo”, y sin decir si él será candidato a presidente, auguró que "volveremos a ser gobierno, pero con más músculo político y con más experiencia".

Junto a Macri estaba Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe, que no viene del PRO, sino que se reconoce radical. Su presencia demostró que, en la oposición, cuando el que convoca es Macri, pocos pueden desoír el llamado.