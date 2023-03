Marita Benavente, en Off the record: "Al peronismo nunca le fue bien estando separado"

El miércoles, la secretaria de Estado de Ciencia y Técnica, María Verónica Benavente, participó del programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y dio su visión sobre el panorama electoral rumbo a los comicios del 14 de mayo. "Al peronismo nunca le fue bien estando dividido", dijo, en relación al acuerdo de unidad entre Sergio Uñac y José Luis Gioja.

"Marita", como la conocen en el ámbito político, reflexionó sobre las mujeres en el peronismo estas elecciones. "Veo que hay mujeres que se están posicionando, que salieron al ruedo como Alejandra Venerando en Rivadavia. Lo veo muy bien, nosotros apoyamos la participación de la mujer en la política porque genera un plano de equidad e igualdad dentro del espacio. Creo que vamos a tener sorpresas con mujeres participando en las listas", dijo.

En cuanto a la figura del vicegobernador, al ser consultada por los conductores, Natalia Caballero y Fernando Ortiz, Benavente observó que "es un puesto que necesita fortaleza política, una solvencia y un volumen político porque es un puesto estratégico de coordinación de las actividades del Poder Legislativo. Va a ser una Cámara muy diversa porque va a haber buena expresión de las minorías. Creo que es algo que tiene que ver con el esquema de poder. La conducción es la que define el esquema. A último minuto, donde se configura toda la jugada".

También habló sobre el kirchnerismo sanjuanino y su integración al Gabinete provincial. "Sergio Uñac convocó al kirchnerismo. Hay muchísimos peronistas que reivindican esas políticas. Decidí ser parte porque conoció por fuera del funcionariado la praxis política de Sergio Uñac y me parece que está muy en sintonía con el modelo nacional y popular. No encuentro conflicto ideológico. No encuentro ni una política pública que sea antipopular".

¿Candidata?

"No lo sé. Es una decisión muy personal. La decisión la toma el conductor. Es el que mira las capacidades y habilidades. El que va midiendo las destrezas. Tengo plena confianza en Sergio Uñac", respondió Benavente.