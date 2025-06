Marcelo Orrego insiste con Nación para arreglar las rutas nacionales y por la coparticipación

"Al no haber erogación por parte del Estado Nacional las rutas no se encuentran en un buen estado y evidentemente eso nos genera que podamos ser competitivos, que tengamos producción, que cuidemos por supuesto lo más importante que es la vida de las personas. Ellos tienen una postura de que hay una concesión de esas rutas, pero muchas veces en algunas rutas no hay posibilidad de un enorme tráfico de bienes y servicios, por lo tanto no es próspero que sean concesionadas. En lo particular yo, no es esta la primera, han sido muchas las conversaciones. Sigo insistiendo con por lo menos las rutas nacionales que tiene la provincia de San Juan", informó.

San Juan busca respuesta ante Nación del mantenimiento de las rutas. En particular la Ruta 40 Norte viene en la mira, por el inmenso deterioro histórico de esta vía que conecta la ciudad con los departamentos norteños y cordilleranos como Jáchal, Iglesia y Calingasta. Incluso se baraja la idea de apelar a los fondos mineros para poder arreglar la calzada, que es sumamemente peligrosa. Orrego dejó claro ahora que la idea de la concesión o poner peajes que impulsa la gestión del libertario no le parece bien.

"Después, tener la oportunidad de generar un pedido en conjunto con todos los gobernadores sobre dos puntos que para nosotros son esenciales que tienen que ver con la coparticipación de algunos impuestos", remarcó Orrego sobre los temas de interés de los gobernadores.

Además, el primer mandatario provincial destacó su política habitacional que viene sosteniendo sin ayuda nacional, ante la motosierra de Milei para la obra pública en todo el país.

"Yo me comprometí a entregar mil viviendas el primer año, cosa que hubiese sido impensado, pero los sanjuaninos lo pudimos lograr, la primera provincia de la Argentina que ha abierto la obra pública y este año nos hemos puesto el objetivo de elevarlo a 40% más o sea son más de 1412 casas que tenemos la expectativa de poder lograr gran esfuerzo de todos, de cuidar cada centavo de ser austeros pero sabemos que sí podemos", dijo.

Además, resaltó sobre el primer sorteo de viviendas que realizará su gestión y que acaba de lanzar el IPV: "en este caso había situaciones donde no estaban en condiciones de entregar casas porque no se habían cumplido con las condiciones formales y habituales que tienen que cumplir y por eso se han puesto a disposición de la gente, con los sorteos pertinentes que se van a hacer de manera pública".

Por otro lado, Orrego dijo que sigue insistiendo con que Nación traspase a provincia el manejo del plan Casa Activa, que tiene dos predios de departamentos construidos en San Juan y que no están siendo usados. Eran para personas adultas mayores, que no pudieran alquilar y se entregarían en comodato. Ahora, Orrego busca manejarlas para destinarlas a alojar menores en situaciones judicializadas.

"Casa Activa es un tema que estamos tratando de destrabar. Está Legal y Técnica del Ministerio del Interior. Yo tengo mucha fe de que eso se logre porque ha sido un objetivo que nos hemos planteado en la provincia, habida cuenta de que el destino que tiene es muy sensible, son para niños que están con cuestiones judiciales y por ahí se encuentran con problemas con drogas. Me parece que el objetivo es muy bueno. La Nación no quiere seguir con esto y San Juan tiene una necesidad, de manera que hay cuestiones administrativas que seguir", informó Orrego.