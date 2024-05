Marcelo Orrego escuchó a monseñor Lozano en el Tedeum en la Catedral por el 25 de Mayo

651daa87-90e0-4366-9d6d-bd6ebe3c18cf.jfif

El líder del catolicismo local dio un mensaje con críticas al Gobierno nacional, principalmente relacionadas al aumento de la pobreza y el manejo de la asistencia alimentaria.

"Hay que cuidar los vínculos que nos unen como Nación, sin levantar muros de división y comprometiéndonos en tender puentes de solidaridad y encuentro. Vemos con dolor que se ha vuelto moneda corriente la ofensa, la descalificación, la calumnia. Lejos de 'estar todos en la misma barca' se impulsa el 'sálvese quien pueda' que nos empuja al 'todos contra todos', dijo Lozano ante la atenta escucha de Orrego.

Acto seguido, ahondó: "Las noticias que en estos días se han publicado acerca de la corrupción en la distribución de alimentos en algunos lugares del país son muy graves. No se debe malversar la comida destinada a los pobres. Eso es pisotear su dignidad y pudre el tejido social. Pero no es justo poner un manto de sospecha sobre tantos emprendimientos solidarios que se llevan adelante con esfuerzo y generosidad. Que se investigue y enjuicie a los culpables, pero que no se corte la asistencia a los pobres. Nunca mejor dicho que 'terminan pagando justos por pecadores'".

Anteriormente, dos intendentes participaron del tradicional izamiento de la bandera argentina en el aniversario de la Revolución de Mayo. Los jefes comunales de Capital y Rivadavia, Susana Laciar y Sergio Miodowsky, participaron del acto escoltados por funcionarios y concejales de distintas extracciones políticas en la Plaza 25 de Mayo.

En el breve evento por la fecha patria, los presentes escucharon a la banda de la Policía de San Juan que entonó el himno nacional. Hubo aplausos y vítores por la Revolución de 1810.