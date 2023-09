Marcelo Barg, del PJ sanjuanino al BID

Según un comunicado firmado por el mismo Francos, es él quien habría decidido abandonar el puesto: “Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de director ejecutivo por la Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el decano de su directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia...”, señaló.

image.png Guillermo Francos

Marcelo Barg nació en San Juan. A los 17 años se fue a Mendoza a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo, la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas.

Hasta su designación en el BID, era el segundo de Cecilia Nahón en representación de la Argentina ante el Banco Mundial (BM).

Especialista en desarrollo estratégico, ocupó varios cargos oficiales en la Nación y también en la provincia de Mendoza en el gabinete del ex gobernador Francisco “Paco” Pérez.

image.png Paco Pérez y Marcelo Barg

Entre 1989 y 1990, fue Director del Instituto Forestal Nacional (IFONA) y sirvió en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) hasta 1995.

Durante los años siguientes prestó servicios de coordinación y consultoría a múltiples niveles nacionales e instituciones internacionales, como la Oficina del Jefe de Gabinete y el Ministerio de Economía, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas Programa de Desarrollo (PNUD). Fue Representante del Banco Mundial en Chile hasta 2011, cuando fue nombrado Ministro de Agricultura y Tecnología de la Provincia de Mendoza.