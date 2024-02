Los pormenores de la accidentada reapertura del juicio por el caso Tellechea

Este lunes 5 de febrero fue la reapertura del juicio de Raúl Tellechea , debate que estuvo suspendido durante todo el mes de enero por la feria judicial. La primera audiencia del 2024 no fue del todo fructífera, fuentes judiciales dijeron que se realizó una logística para la declaración de un testigo y finalmente no la hizo.

Desde la Justicia dijeron que en esta audiencia el testigo iba a ser un señor de 80 años y que la misma se iba a realizar desde su casa a través de ZOOM. Por tal razón, miembros de logística de la Justicia Federal se dirigieron hacia el domicilio particular de este hombre para la conexión.

Cabe destacar que en esta vivienda también estuvo presente la presidenta del tribunal, la jueza Eliana Rattá. Mientras que las otras dos juezas, Gretel Diamante y María Carolina Pereira, estuvieron presentes en el Tribunal Oral Federal con fiscalía, querella y abogados defensores de los acusados.

Según informaron fuentes judiciales, este hombre tenía muchas dificultades para hablar y no se le entendía lo que decía. Ante este contexto, las partes decidieron que se utilizará la primera declaración que hizo y por escrito.

Desde la Justicia dijeron que se espera que el debate se extienda por varios meses más.

Los principales sospechosos por la desaparición forzada de Raúl Tellechea son, los ex miembros de la Junta Ejecutiva de la Comisión Directiva de la Mutual, Luis Héctor Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Rubén Oro y Luis Alonso. Además, están acusados el supuesto arrepentido en la causa "Sebastián Cortéz Páez", Miguel González, ex jefe de Policía; el jefe de la sección Seguridad Personal, Mario Roberto León, y el policía Alberto Flores. También una empleada de la mutual, Aurora Ahumada, acusada de entorpecimiento en la causa, y el ex secretario del Consejo de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.