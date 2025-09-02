martes 2 de septiembre 2025

Ahora internacional

Los pormenores del viaje del intendente de Jáchal a México con líderes latinoamericanos

El intendente participó en un foro sobre desarrollo urbano y abrirá un debate ciudadano para definir el modelo de ciudad que la comunidad quiere para el futuro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El intendente de Jáchal, Matías Espejo, viajó la semana pasada a Guadalajara, México, para representar al departamento en el foro internacional Hábitat Latam 2025, un encuentro que reunió a ciudades latinoamericanas con el propósito de consensuar políticas de desarrollo urbano sostenible.

En la instancia, las autoridades participantes rubricaron la Carta de Guadalajara 2025, un documento que marca lineamientos comunes sobre acceso a servicios básicos, incorporación de tecnologías, infraestructura y cuidado del ambiente.

Se trató de la segunda participación de Jáchal en este tipo de foros, luego de haber asistido a la edición realizada en Chile el año pasado. En esta oportunidad, solo dos ciudades argentinas fueron parte del evento: Mendoza capital, que compitió en el certamen de ciudades más sustentables, y Jáchal, invitada especial.

Desde la gestión municipal destacaron la relevancia de esta presencia internacional como una oportunidad para sumar experiencia, intercambiar miradas con otras ciudades de la región y proyectar políticas públicas innovadoras para el desarrollo urbano local.

En conferencia de prensa, Espejo anticipó que en los próximos días convocará a los vecinos a participar de un espacio de debate ciudadano, donde se presentarán los puntos consensuados en la Carta de Guadalajara. La idea, explicó, es diseñar colectivamente un modelo de ciudad que contemple la calidad de vida, la provisión de servicios esenciales, la conectividad y la incorporación de tecnología, en sintonía con los compromisos asumidos en el foro.

“La participación en este encuentro abre nuevas oportunidades para el desarrollo urbano sostenible, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de la gobernanza y el cuidado del ambiente en nuestro departamento, generando beneficios directos para la vida de cada jachallero y jachallera”, señala el comunicado oficial.

Dejá tu comentario

