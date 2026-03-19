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Electoral

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

Los dos quieren ser candidatos a intendente y manejan como opción compartir boleta con el oficialismo en el 2027. Hay un “no”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Si algo comparten los diputados de Calingasta y Ullum es que quieren ser candidatos a intendente en el 2027 y que los municipios que comandaron están en manos de dirigentes que pueden repetir. Si no hay internas ni un mecanismo que los habilite a medirse dentro del peronismo, desde el entorno de ambos legisladores aseguraron que el pase al orreguismo es una posibilidad. Hay un límite y viene de Calingasta.

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El ullunero Leopoldo Soler consiguió su primera banca en la Cámara de Diputados de la mano de Producción y Trabajo, en el 2011. Abogado y siempre polémico, arrancó denunciando que le dieron un despacho sin muebles ni computadora. En aquel momento, salió a responderle Emilio Baistrocchi, quien era el secretario legislativo. Compitió por la intendencia en la boleta que llevaba a Roberto Basualdo como candidato a gobernador en el 2015. Ganó. Al año, rompió con Producción y Trabajo y pasó a reportar a las filas del uñaquismo. Fue reelegido intendente en el 2019 y en el 2023 consiguió ser electo diputado departamental.

El año pasado, Soler dio las primeras señales de un posible pase al orreguismo. Habló en un programa de radio y no descartó el traspaso. Después se desmarcó del peronismo cuando votó como Fiscal General a Guillermo Baigorrí. “Voté por una buena persona”, dijo a la prensa.

El dirigente tiene el sello del partido departamental “Mejor Nosotros”. La relación con David Domínguez es cordial, indicaron desde el espacio. “Hay cosas que nos gustan, cosas que no terminan de satisfacer y otras con las que no estamos de acuerdo en nada”. Esa fue la frase con la que definieron la gestión del hombre del Movimiento Evita.

Las intenciones para el 2027 son competir nuevamente por el sillón de la intendencia y saben que Domínguez puede repetir. Si no hay internas, ni lemas que les habiliten una instancia de participación; nada asegura la permanencia de “Mejor Nosotros” dentro del PJ. “Sería volver al origen”, reflexionaron sobre la posibilidad de aliarse al oficialismo.

Calingasta es un territorio conflictivo. Con lemas, el intendente Sebastián Carbajal se terminó imponiendo en el 2023 por sobre el candidato de Jorge Castañeda, quien accedió a una banca como diputado departamental. A diferencia de Ullum, en Calingasta no hay cordialidad. Y no la venden tampoco.

En el recinto, Castañeda se ha mostrado cercano al oficialismo en las votaciones importantes. Bendijo el RIGI y la recensión del contrato con la UTE que construía el dique El Tambolar; también apoyó con su mano levantada a Baigorrí. La Santísima Trinidad para el orreguismo cuando miden cercanía.

Castañeda quiere volver a la intendencia. Nunca ocultó sus intenciones. Carbajal tiene la chance de repetir y el diputado sabe que las chances de competir dentro del peronismo “están complicadas”. Por ello, manejan como posibilidad integrarse al oficialismo en el 2027. Pero hay un límite. Es que a Castañeda y su gente no los representa la gestión del presidente Javier Milei. Si Orrego arma un frente con La Libertad Avanza, el pase está descartado, según las fuentes.

Con el debate abierto para definir el sistema electoral con el que votará San Juan el próximo año, las especulaciones van tomando forma de estrategias y de planes de trabajo. Los que quieren, tejen y ya empezaron a mover.

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