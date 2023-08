Libertarios sanjuaninos, críticos con la Justicia Electoral, otros frentes y la UNSJ: "Se acabó la fiesta"

De acuerdo al relato del libertario sanjuanino, "es increíble que los presidentes de mesa, cuando se dieron cuenta que iban perdieron, abandonaron la mesa", en referencia a presuntas prácticas de los principales frentes en la provincia. "El límite en la política es alterar lo que la gente ha votado. No puedo entender que se haya puesto de acuerdo los presidentes de mesa para sacarle votos a Milei", marcó.

Sin embargo, "es como veníamos diciendo nosotros, van a ser tantos los votos que no los van a poder esconder. Hemos recuperado un punto y medio en el recuento. Imagínense si buscábamos los votos en las urnas". Según los datos que maneja la fuerza de Javier Milei, sumaron un 1,5% más de los votos en el escrutinio definitivo y se consolidaron como la fuerza más votada en la categoría de presidente y diputado. No pudieron con Sergio Uñac, que los aventajó en senadores.

Finalmente, dio un mensaje: "No nos amenacen con romper votos. La gente ya cambió y esto es irreversible". Y aprovechó para cruzar al secretario de Finanzas de la Universidad Nacional de San Juan, que evaluó los costos de una educación privada en una eventual presidencia de Milei. "Le digo al licenciado Coca, que se encarga de la economía de la universidad, que no solamente saque la cuenta de cuanto se invierte en un alumno por año, que calcule el sueldo del rector, que es el doble. No le tengan miedo a los vouchers la gente va a elegir en qué universidad estudiar", tiró.