Ley de Bases: Diputado peronista afirma que le cambiaron el voto

"Cuando sucede la votación, en principio habíamos votado de manera positiva. Inmediatamente, el presidente del bloque manifiesta que había que abstenerse. Inmediatamente después de que Germán Martínez se abstiene, corregimos y nos abstenemos. Y hasta se puede ver en un video tomado por las cámaras del recinto en el que Menem dice claramente 'abstención' y después nos encontramos que esto no figura tal como nosotros habíamos presentado en la corrección de nuestro voto. Esto es de una gravedad enorme, que no puede suceder", relató Leiva en entrevista radiofónica.

"El presidente tiene las facultades para buscar la manera de subsanar. Si no es así, en lo personal no me voy a quedar callado ni tranquilo hasta hacer las presentaciones correspondientes para que esto se corrija y se siente un precedente para que no vuelvas a repetirse", continuó Leiva, quien sostuvo que esta irregularidad pone “un manto de sospecha” sobre toda la Ley de Bases.

"Siempre se respetó el sentido de nuestro voto. Yo en lo personal, en los casi más de 4 años, nunca, nunca lo hice. Por qué siempre ha sido un equipo que va verificándolo cierto que se repente el sentido del voto. También seguramente tiene que ver con el hecho de vivir el viendo como como quebrando la dinámica en el bloque en cuanto a seguir los lineamientos que se fijan en este caso. Y la verdad que es de una gravedad tremenda, porque no se trata de 1 de específicamente", sumó el chaqueño.

"No puede suceder. Si sucedió, el Presidente tiene las facultades para buscar la manera de subsanar. Si no es así, en lo personal, sin ninguna duda no me voy a quedar de callado, no me voy a quedar tranquilo hasta hacer las presentaciones correspondientes para que esto, en principio, se corrija; y después sentar también un precedente para que no vuelva a repetirse. Lo particular en esta votación es que con el cambio del sentido de esos votos cambia el resultado de la votación", agregó.

"Espero que Menem aclare esta situación. No se respetó el sentido del voto con absoluta seguridad", declaró sobre su posición, a la que sumó la María Luis Chomiak (UP).

El aludido, Martín Menem, defendió el sistema de votación. "Funciona a la perfección. Votaron 228 legisladores y hubo 28 ausentes", dijo, y remató: "No hay ninguna duda sobre el resultado, no es objetable".