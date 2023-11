Las mineras sanjuaninas también juegan el balotaje: ¿a quién prefiere cada una?

No habrá nadie que exprese opiniones frente a ningún micrófono y hasta se puede ver cómo todos los actores de la vida empresaria minera en San Juan le retacean al off. Igual es posible reconstruir a base de acciones previas y simpatías expresadas en la intimidad de qué lado está cada empresario del sector en este balotaje decisivo que pone mano a mano al actual ministro de Economía Sergio Massa contra el economista Javier Milei. Cada uno escoltado por sus respectivos microambientes políticos, que también es necesario hace ingresar al balance.

A partir de allí comienzan a delinearse alineaciones más relacionadas con los espacios afectivos o identificaciones políticas, que las hay y muchas. Todas las empresas y sus ejecutivos declaran en público ser prescindentes en este lance electoral, todos también tienen sus corazones y sus simpatías que no ocultan.

De acuerdo a una recorrida de fuentes allegadas de varios días, puede advertirse al sector minero local con los nervios en aumento a medida que se acerca la fecha. Si se convalida esa realidad, el motivo inocultable es que cada uno tiene predefinido sus intereses por quien gane. Más aún, tiene definido también si apretará acelerador en las inversiones o se tomará tiempo para mirar.

Hay empresarios más vinculados con la oposición (en consecuencia apoyando a Milei) y otros que parecen preferir la continuidad pese a todos los problemas (por lo tanto, que resulte electo el actual ministro Sergio Massa). Entre los primeros sobresale Los Azules, cuyo principal ejecutivo Michael Meding ha realizado profundas críticas a la gestión de Massa, por lo tanto se descarta que su respaldo será al libertario. Del otro lado, y sin que nadie aparezca ni pronuncie palabra, parece la única mina importante funcionando en San Juan, Veladero. En Josemaría también se sintoniza mejor la frecuencia de Milei, igual que en la flamante conducción de Gualcamayo y hasta en Pachón, por motivos que se citarán.

Lo de Los Azules lo blanqueó el propio Meding en sus últimas apariciones televisivas. Lo hizo en el programa de Canal 13 San Juan Con todo al aire, conducido por el periodista Roly Olivera. Allí, Meding disparó con una dureza desacostumbrada para un ejecutivo de su relevancia: “No conozco un solo caso donde funcione un sistema como en la Argentina”, se quejó amargamente del gobierno nacional para definir el entramado de impuestos y cargos a la exportación. Que, se sabe, fueron establecidos por la administración que lidera Massa. Terminante afirmación que descarta de plano una eventual preferencia por el ministro.

“Le vamos a pedir al gobierno nacional, al que sea, que necesitamos reglas claras que no se cambien”, explayó. Se descarta que pueda pedirle eso a quien considera que cambia las reglas de juego desde su rol en el Ministerio de Economía, que contiene justamente a la Secretaría de Minería. No lo dijo en público, pero quienes lo conocen en la intimidad sostienen que Meding no oculta su simpatía por el libertario.

En plena campaña, se reunió con Luciano Laspina, el primer postulante a ministro de Economía de Patricia Bullrich hasta que fue desplazado por Carlos Melconian. El otro ejecutivo relevante que se reunió con Laspina es Alfredo Vitaller, de Josemaría. Quienes los escucharon a la salida dicen que los vieron muy entusiasmados. Pero Bullrich ya no corre.

A diferencia de Meding, Vitaller es mucho más medido en sus expresiones públicas, controla sus expresiones en público y en privado. Pero todas las conversaciones que se escuchan en el interior de la casona de Santa Lucía donde tiene su base de operaciones la minera Josemaría apuntan a una expectativa por el cambio de conducción económica, que ahora quedó reducida a Milei.

También expresan por lo bajo su descontento con las medidas desde la Secretaría de Minería de La Nación, incluida la gestión del sanjuanino Alberto Hensel. Prueba evidente de ese desencanto es que la empresa lleva 18 meses de demora desde que anunció que comenzaría la construcción de la mina, cosa que está lejos de ocurrir.

Del lado de Veladero, la única mina relevante en explotación a gran escala en San Juan tampoco nadie habla en on y son muy cuidadosos en el off. Pero en los alrededores de esas oficinas cuentan que si tuvieran que elegir están más del lado de la continuidad del equipo de Massa. Es que a pesar de todas las dificultades económicas, la mina pudo seguir operando en estos tiempos convulsionados, lo que no es poco.

Más allá de que su actual CEO, Marcelo Alvarez, tiene una mirada personal más cercana a la actual gestión, hay otro factor de peso para considerar que Veladero se sentiría más cómoda con Massa que con Milei. Es que la mitad de su capital accionario pertenece a la compañía china Shandong, un país al que el propio candidato libertario llamó a resistir en las relaciones internacionales. Y Shandong no sólo es china sino también estatal.

Otro empresario minero relevante de la provincia es el geólogo Ricardo Martínez, dueño de una de las más importantes empresas de exploraciones y ahora asociada con los nuevos dueños de Gualcamayo –de quienes no se conoce nada más, excepto que son de origen estadounidense-, la casi agotada mina jachallera que ahora pretende reiniciar operaciones en profundidad y anuncian una inversión millonaria.

Martínez no ha hablado en ningún lado de sus preferencias en este balotaje, pero se conoce de manera pública su afinidad con el macrismo y sus cuestionamientos a las condiciones económicas del peronismo. Por lo tanto, los observadores del negocio minero no tienen dudas en que Martínez tenga preferencia por Milei antes que por Massa.

El otro gran proyecto sentado en el banco de suplentes de la minería del cobre provincial es Pachón. Se trata de una propiedad del grupo Glencore, una de las más grandes compañías del mundo. Tampoco hay dudas de que una empresa en la órbita de Glencore pondrá sus fichas en el tablero de Milei, sobre todo por sus enfrentamientos con la actual conducción nacional con la que confrontó por Vicentín. La empresa de granos santafecina que ahora controla Glencore y con la que siempre estuvo asociada.

Además, hay antecedentes de fricciones entre Glencore y la gestión kirchnerista. Es que el gigante suizo que desarrolló la mina catamarqueña Bajo la Alumbrera tenía tres proyectos a los que le fueron cargadas las retenciones mineras del 10% cuando ellos sostenían que no debía ser así por la invariabilidad tributaria consagrada por la ley de inversiones mineras 24194. Según Glencore, una firma del entonces secretario de Minería Mayoral en 2007 bastó para vulnerar esa garantía en Salar del Hombre Muerto (litio), Pirquitas y Fénix. No parece haber ahora motivos para respaldar desde Pachón (Glencore) la continuidad.

Otro sanjuanino que supo ser hombre fuerte de la minería sanjuanina y que quedó en órbita de Glencore es Mario Hernández. Quien fuera el ejecutivo más importante de Gualcamayo cuando estaba en manos de Yamana, luego vendida a Panamerican Silver. De allí pasó a la catamarqueña Agua Rica junto a Nicolás Baretta, aunque su continuidad allí no es segura.

Hernández siempre exhibió buenas relaciones con el peronismo, por lo que no estaría en duda su respaldo a Massa, aunque sea a título personal. Pero al mudarse a Catamarca debió hasta dejar vacante la presidencia de la Cámara de Minera de San Juan. Ahora reemplazado, justamente, por Ricardo Martínez.