Las Fuerzas del Cielo de Laje, Romo y el Gordo Dan, con una puerta abierta en San Juan

El 16 de noviembre se lanzó la agrupación mileísta “Las Fuerzas del Cielo”, referenciada públicamente por tres hombres importantes del armado presidencial: Agustín Laje, Agustín Romo y el Gordo Dan. Hubo revuelo tras el acto de presentación en el salón de la Sociedad Italiana de San Miguel, no solo por la estética sino también porque se definieron como el “brazo armado” de Javier Milei. Si bien después indicaron que las armas están representadas por su militancia digital, los que les responden a Karina Milei no bendijeron esta nueva ala que está manejada por el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo. En San Juan, tal cual se expresaron los dirigentes que respaldan a “El Jefe”, José Peluc tomó distancia del movimiento. Los que no tomaron distancia son los dirigentes de Evolución Liberal, espacio conducido por Sergio Vallejos, quien dijo a este medio que están cerca de “Las Fuerzas del Cielo” porque son la expresión más combativa contra la casta de todo el arco liberal sanjuanino.