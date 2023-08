Las dudas de Massa por la fuerte suba del dólar, en la semana previa a las elecciones

“Yo me cansé de esa especulación y dije: ‘La cláusula de no intervención no corre más’. Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me genere inestabilidad en los precios de los financieros porque me genera inestabilidad en los precios de la economía. ¿Qué pasó? Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante que nos está viendo o de la jubilada que está en su casa, llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el estado no tiene capacidad de intervención, que es el del blue”, señaló.

Y entonces dejó picando la intriga: “Oh, casualidad: lo movieron 40 pesos en cinco días. Hoy (por ayer) la UIF y la comisión nacional de valores revisaron el funcionamiento de las operaciones, solo eso hicieron, y se planchó el mercado. Porque además es plata negra que no pueden explicar de dónde sacaron, y que lo único que hace es atentar contra la estabilidad de precios y la tranquilidad”, acusó.